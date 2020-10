Støre og Tajik til angrep på redusert formuesskatt: – Skandale

Regjeringen vil senke formuesskatten i statsbudsjettet for 2021. Det får Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik til å se rødt.

7. oktober 2020

Regjeringen bruker 1,37 milliarder kroner på kutt i formuesskatten på arbeidene kapital i statsbudsjettet for 2021. Det skriver NTB.

– Det er en skandale at Erna Solberg fortsetter å kutte i skattene til de som har mest når den viktigste oppgaven nå er å få flere i arbeid, sier Tajik til VG.

Nyheten kommer bare dager etter at en rapport slår fast at økt formuesskatt fører til flere arbeidsplasser. I regjeringens forslag er det formuesskatt på arbeidende kapital som foreslås kuttet fra 35 til 45 prosent. Det vil si en verdisettingsrabatt for aksjer og driftsmidler.

Endringen vil bety at formuesskatten skal beregnes til 55 prosent av verdien på denne typen kapital, ifølge kanalen. Også i revidert nasjonalbudsjett ble rabatten av verdien på arbeidende kapital økt, den gang fra 25 til 35 prosent.

– En skatteskandale

Jonas Gahr Støre er også langt fra imponert over regjeringens budsjettforslag. Han mener regjeringen prioriterer skattekutt til de rikeste fremfor å få unge i jobb.

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste fremfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

SKANDALE: Jonas Gahr Stør er langt fra imponert over regjeringens budsjettforslag.

I en pressemelding fra Finansdepartementet skriver finansminister Jan Tore Sanner at reduksjonen vil være viktig for norske bedrifter.

– Lavere skatt på arbeidende kapital gjør det mer lønnsomt å investere i norskeide bedrifter og arbeidsplasser, i hele landet. Det er viktig i en tid hvor norske bedrifter skal komme gjennom og reise seg etter krisen, skriver Sanner.

Tajik mener endringen er oppskriften på økte forskjeller.

– De tar ikke på alvor at forskjellene har økt. Arven etter Erna Solberg i åtte år er dobbelt så mange unge uføre og snart dobbelt så mange milliardærer. Dette er ikke det Norge trenger nå.

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes mener regjeringen de svake bakerst i køen.

– Skattekutt for den økonomiske eliten var det første regjeringen lovte for dette budsjettet, og nå leverer de det. Samtidig skyver regjeringen konsekvent de som har blitt arbeidsledige og de som har stått i frontlinjen under krisen bakerst i køen, sier Moxnes.

Redusert eiendomsskatt og inntektsskatt

I tillegg til endringene i formuesskatten, legger regjeringen opp til å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom.

– Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille, sier Sanner.

Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille.

Har du inntekt kan du også vente deg litt reduksjon i inntektsskatten. Men det er de som tjener mest som får den største skatteletten.

Personer med inntekt på mellom 300.000 og 400.000 kroner i året, får et skattekutt på 300 kroner, mens folk med en inntekt på mellom 500.000 og 600.000 får et kutt på 500 kroner.

Tjener du over 1 million kroner i året, får du i snitt et skattekutt på 3.400 kroner neste år, ifølge budsjettforslaget.