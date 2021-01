Han kom til Norge før grensen stengte – for andre blir det verre

På Westcon-verftet er de glade for at innreiseforbudet ikke kom tidligere. Hos Aibel ser det ikke like lyst ut: – Dette treffer oss midt i fleisen, sier konsernsjef Mads Andersen.

Polske Dawid Rangotis kom til Norge før grensene stengte og sitter nå i karantene på en brakkerigg hos Westcon-verftet i Ølensvåg. Les mer om ham i Aftenbladet lørdag. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Rosenberg verft i Stavanger har 7–800 arbeidere fra utlandet på jobb for tiden, nesten halvparten av totalen. De fleste kommer fra Polen, men også mange fra Romania, Storbritannia og de skandinaviske nabolandene.

– Vi er avhengige av den utenlandske arbeidskraften for å ivareta våre prosjekter. Dette påvirker oss umiddelbart, men vil bare bli verre og verre, sier administrerende Jan T. Narvestad