Støre vil melde seg inhabil hvis Jens Stoltenberg søker jobben som sentralbanksjef

Jonas Gahr Støre vil melde seg inhabil hvis Jens Stoltenberg søker jobben som sentralbanksjef, melder Dagens Næringsliv.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres!

Jonas Gahr Støre omtaler seg som nær venn av Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

– Hvis Jens Stoltenberg skulle være en kandidat for noe som trenger behandling i regjering vil jeg helt åpenbart erklære at jeg ikke vil delta i behandlingen av den saken. Vi kjenner hverandre godt og det er helt klart for meg at jeg ikke kan delta i noen deler av behandlingen av en slik sak, om det skulle bli aktuelt, sier Støre til avisen.

Både Dagens Næringsliv, Aftenposten og VG har på kommentarplass tidligere lansert Jens Stoltenberg, «handlingsregelens far» og sosialøkonom, som den åpenbare kandidaten til å ta over som ny sentralbanksjef.

– Ikke noe jeg skal ta stilling til nå

Stoltenberg selv sa til VG i oktober at han har «sett spekulasjoner om det» at han er lansert som sentralbanksjef-forslag.

– Men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå. Nå skal jeg fokusere på den jobben jeg har i NATO og så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig her sa han da.

Les også Stoltenberg om ny jobb: – Har sett spekulasjoner

Nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen varslet i august at han går av i februar neste år.

– Jeg skulle gjerne hatt jobben til evig tid. Det blir full fres frem til februar neste år, hva jeg gjør etter det vet jeg ikke. Jeg skal bli pensjonist og nyte det, sa Øystein Olsen til E24 da.

Stillingen lyses ut om kort tid

Stillingen som ny sentralbanksjef lyses ut om kort tid. Finansdepartementet opplyste i august at de tok sikte på utnevnelse tidlig i 2022.

Les også Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar neste år

I august skrev E24/Aftenposten at Ida Wolden Bache, visesentralbanksjefen, lå godt an til å bli ny sentralbanksjef. I saken ble også Amund Holmsen og Svein Harald Øygard trukket frem, i tillegg til Stoltenberg.

Les på E24+ Her er tre mulige sentralbanksjefer. Og én sensasjonell.