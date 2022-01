Turbulens for kronen: – Blir dratt med i dragsuget

Den norske kronen har svekket seg mye i år, og svekket seg videre etter mandagens børsuro. – Kronen ble, som vanlig når det blåser på verdens børser, dratt med i dragsuget, skriver DNB-sjeføkonom Kjersti Haugland i en kommentar.

KRONEFALL: Det urolige markedet påvirker også den norske valutaen. Vis mer

Mandag skrev E24 at rentefrykt senket aksjemarkedene og smittet over på kronekursen, slik at dollar og euro koster mer for nordmenn. Det gjør at ferier i utlandet og kjøp av utenlandske varer dyrere.

Tirsdag fortsetter turbulensen i kronen. Rundt klokken 11 var én euro verdt 10,16 kroner, fra 10,01 kroner ved nyttår. På det verste mandag var euroen helt oppe i 10,22 kroner.

En dollar er verdt rundt 9,00 kroner tirsdag, fra 8,80 kroner ved nyttår. På det verste mandag var kronen oppe i 9,03 kroner.

– Dratt med i dragsuget

Det er blant annet de urolige børsene som har bidratt til å svekke kronen i de siste, ifølge sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

– Kronen ble, som vanlig når det blåser på verdens børser, dratt med i dragsuget, skriver Haugland i en kommentar tirsdag morgen.

– At prisen på et fat nordsjøolje falt knappe 2 prosent til 86,8 dollar fatet var også negativt for kroneappetitten. EUR/NOK steg helt opp til 10,23 sent i går ettermiddag. Den har imidlertid hentet seg litt inn og noteres i skrivende stund til 10,18, 11 øre høyere enn i går morges, skriver hun.

Trekker i ulike retninger

Mandag pekte DNBs valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde på at oljeprisen og urolige markeder trekker kronen i forskjellige retninger.

– Kronen er fortsatt støttet av høye og stigende oljepriser, men volatilitet (uro, journ.anm.) i globale aksjemarkeder forårsaker også volatilitet i kronen, skrev Gjerde i en analyse mandag.

Oljeprisen har steget til det høyeste siden 2014 og det høyeste noensinne målt i kroner, og det har gitt støtte til kronen. Men aksjemarkedene er urolige for rentehevinger, og det rammer en liten valuta som kronen.

Ifølge DNB-analytikeren svekker fallende børser kronen mer enn stigende aksjer styrker den.

– Utsiktene til fortsatt volatile aksjemarkeder dette året demper derfor utsiktene for kronen, skrev Gjerde mandag.