Folketrygdfondet tapte 15 milliarder kroner i fjerde kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -15 milliarder kroner i 2022.

SLO MARKEDET: Kjetil Houg og resten av Folketrygdfondet leverte en negativ avkastning, men slo likevel markedet.

Det kommer frem i en pressemelding fredag morgen. Fondet slo likevel markedet, selv om avkastningen havnet på minus 4,4 prosent.

Kapitalen var 318 milliarder kroner ved utgangen av året.

- Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter ett enkelt år. Dette kommer av sterk økning i inflasjon, blant annet som følge av press på energipriser og lav arbeidsledighet. Det er høyst uvanlig med negativ avkastning både på aksjer og renter i samme år, sier Kjetil Houg.

– Landet på bena

Avkastningen for aksjeporteføljen var på -1,7 prosent. Det er 1,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -8,9 prosent, som var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.

- Vi landet på begge bena i et krevende år. Energisektoren ga høy avkastning, og vi klarte å slå markedet, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 43 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Karl C.W. Mathisen tiltrådde som ny aksjedirektør i Folketrygdfondet 1. februar i år.

Det melder Folketrygdfondet på sine nettsider.

Han tar over etter Nils Bastiansen.

Mathisen kommer fra stillingen som porteføljeforvalter i Folketrygdfondets aksjeavdeling, der han særlig har fulgt sektorene industri og IT.