DET LOVEDE LAND: I Bob Marleys sang «Exodus» er det «movement of jha people» til det lovede land. For norske eiere har det særlig vært Sveits som lokker.

Eksodus, veien ut av fedrelandet

Akkurat nå baller det på seg med grunner til at flere med store formuer vil flytte ut av landet.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

«Gjennom et langt liv har jeg lært å forholde meg til realiteter.» skriver Kjell Inge Røkke i sitt aksjonærbrev.

Skal vi tro flere norske eiere, og folk som kjenner sentrale eiermiljøer godt, er disse realitetene at skatteskruen strammes for hardt til, at fremtiden er svært usikker og at samfunnsdebatten virker rent ut demotiverende.

Noen snakker om at begeret snart er fullt.

Står vi foran en eksodus av store, norske eiere?

Skatteadvokater forteller om et «rush» av rike kunder som ber om flytteråd. I en undersøkelse fra NHHS Consulting fra i fjor, svarte 63 prosent av respondentene at de ville vurdere å flytte ut av landet hvis eierbeskatningen ble økt. Men slike undersøkelser må alltid tas med en klype salt. Det er forskjell på hva vi sier og hva vi gjør, også for eiere.

Det kan være i endring. Det er ikke «forferdelig» å bo i Norge, som en investor sa, men akkurat nå ser mange en cocktail av skatteøkninger og regelendringer som kan gi én konklusjon: man flytter før det er for sent.

Skatt har konsekvenser. For eksempel er norsk alkoholpolitikk med høye avgifter et verktøy for å holde konsumet nede. Hvis skatten på arbeid blir for høy, kan det føre til mindre jobbing. Hele skattepolitikken er en balansegang mellom forskjellige hensyn: inntekter til staten, en dynamisk økonomi, fordeling og eventuelle negative og utilsiktede konsekvenser.

Kjell Inge Røkke er ikke den første nordmannen som flytter til Sveits. Han blir ikke den siste. Kanskje blir han snarere den første i en ny bølge.

Det er tre grunner til at det er slik, og leseren får tilgi at det blir en slags skatteutgave av Charles Dickens «En Julefortelling» hvor Ebenezer Scrooge hjemsøkes av ånder fra fortiden, nåtiden og fremtiden.

Den første brikken er det som skjer akkurat nå.

Det er i bunn og grunn tre relevante spørsmål for formuesskatten: Hva er regnes som formuen din? Hva er verdien av denne? Og hvordan beskattes den?

I denne sammenhengen er det viktigste å huske at formuesskatten ikke er knyttet til inntekt eller overskudd, men netto formue; at det er «dyrere» å eie børsnoterte aksjer enn ikke-noterte aksjer ikke-noterte aksjerIkke noterte aksjer er aksjer som ikke handles på børs. og at det finnes flere «rabatter» i systemet. For eksempel merker folk flest at ligningsverdien av primærboligen er langt lavere enn markedsverdien.

På nær sagt samtlige av disse områdene er formuesskatten skjerpet og økt i 2022. Samtidig ble utbytteskatten skjerpet, men frikoblet fra selskapsskatten.

Skatteøkningene er helt i tråd med den rødgrønne regjeringens løfter før valget og retningen budsjettpartner SV ønsker. Neste år må vi forvente ytterligere skjerpelser, og SV vil igjen forsøke å trekke regjeringen enda lenger mot venstre.

De som kommer dårligst ut er eiere med en formue over 20 millioner kroner som primært består av børsnoterte aksjer.

På den annen side: Formuesskatten har gått opp også tidligere. Vi har fortsatt mange rike eiere i landet. Er de så fintfølende at de hopper på første fly bare fordi en rødgrønn regjering gjør det de varslet klart og tydelig på forhånd?

Neppe. For det er mer.

TO FINANSMINISTRE: Per-Kristian Foss (Høyre) la frem forslaget til skattereformen i 2005, Kristin Halvorsen (SV) var finansminister da reformen trådte i kraft i 2006.

Vi må til fortiden. Helt konkret til skattereformen som ble innført i 2006.

Den borgerlige regjeringen Bondevik hadde egentlig lovet å fjerne formuesskatten, men i stedet kom de på tampen av perioden med et nytt løfte: Vi skal trappe ned og fjerne formuesskatten, men samtidig innføre en ny utbytteskatt.

Kort sagt: Hvis du som personlig eier tar penger ut av selskapet, må du nå betale skatt for det.

Pengene til å betale formuesskatten ligger ikke i madrasser. Mye av formuen er bedriften – og pengene ligger i bedriften.

Den reelle skatten på eierne er altså formuesskatten pluss utbytteskatten. Derfor kan, som Finansavisen har forsøkt å regne ut, Røkkes reelle skatteregning for å betale 360 millioner i formuesskatt, bli på 612 millioner kroner. Pengene må tas ut av bedriften.

Norske eiere fikk ikke lavere formuesskatt mot utbytteskatt. De fikk begge deler. Derfor ble det en kraftig skjerpelse av eierbeskatningen etter 2006. Ja, selv under regjeringen Solberg (hvor jeg også satt) ble skatteregningen større for mange, selv om skatteprosenten ble satt ned. Den reelle inntekten fra formuesskatten gikk opp.

Med skattereformen i 2006 kom også den såkalte fritaksmetoden. Hvis utbyttet gikk til et annet selskap, ble det ikke beskattet før pengene eventuelt ble tatt ut til privat forbruk – eller for å betale skatt.

Det var bred enighet om prinsippet. Pengene skulle holdes i arbeid. Men fritaksmodellen har også fått kritikk for å være en slags nedsylting av penger og verdier. Formuesskatten måtte man uansett betale.

Fordi det var varslet en ny utbytteskatt, var det mange som tok ut ekstra store utbytter i perioden før. Mye av disse pengene ble senere skutt inn igjen i selskapene, og denne innskutte kapitalen kunne også hentes ut skattefritt.

Men nå er disse pengestrømmene i ferd med å tørke ut, pekes det på i en ny SSB-rapport. Med andre ord: fremover blir skatteregningen høyere.

Igjen er Røkke et illustrerende eksempel. Frem til 2020 betalte han ikke inntektsskatt (utbytteskatt), men hele tiden formuesskatt. Ja, han har vært en av de største bidragsyterne i det norske skattesystemet det siste tiåret. Men de virkelig store skatteretningene kommer først nå.

Og da er vi kommet til fremtiden. De største eierne i Norge forvalter enorme verdier. De tenker langsiktig.

De ser at vi har en rødgrønn regjering som har økt eierbeskatningen og har et klart og uttalt mål om å beskatte de rike kraftigere. SV er på vippen i Stortinget.

Samtidig som mange opplever at den innskutte kapitalen tørker inn, kan selve fritaksmodellen være i fare. Den nye regjeringen har gitt en skattekommisjonen et tilleggsmandat: de skal se på nettopp fritaksmodellen og aksjonærmodellen.

Det er ensbetydende med et varselskilt: Her kan det komme store endringer!

I tillegg kommer diskusjonen om endringer i den såkalte exit-skatten. I praksis har den betydd at etter fem år i utlandet, kan man ta ut utbyttet fra holdingselskapene – de midlene som ikke har hatt utbytteskatt – uten å betale skatt til Norge.

Det er en potent kombinasjon av mulige endringer. Og på toppen av kransekaken kommer en ny skatt på privat konsum i selskap – av motstanderne stemplet som «monsterskatten» – som også vil treffe mange eiere, inkludert Kjell Inge Røkke.

Hvis tallene for Røkke stemmer, begynner vi å nærme oss et utbytte på en milliard kroner i året alt i alt.

Kombinert med en skarp offentlig debatt, blir disse endringene oppfattet som noe nær et lysende neonskilt til de største private eierne i Norge: Kom deg ut nå. Før det er for sent.

Også den psykologiske effekten av Røkkes utflytting spiller inn, tror jeg. Røkke er i superligaen både hva gjelder rikdom og offentlig profil. Han er blitt sett som tett knyttet til fagbevegelsen. Hvis han kan, vel ...

På sitt vis kan Røkke ha banet vei.

