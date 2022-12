Kryptomillionærer preger inntektstoppen for de yngste

Av de 15 med høyest inntekter under 35 år i 2021, er de fleste arvinger. Flere på topplisten har derimot tjent seg rike på kryptovaluta.

HØY INNTEKT: Aleksander Leonard Larsen tok fjerdeplassen blant de rikeste under 35 i 2021. Han er medgrunnlegger i Sky Mavis, som står bak kryptospillet Axie.

På topp 15-listen over de med høyest lignet inntekt på skattelistene for 2021, har flere tjent pengene sine på krypto.

På 4.plass finner vi Aleksander Leonard Larsen (nå 36), som er en av grunnleggerne i Sky Mavis. Selskapet lager kryptospillet Axie.

På 12. plass finner vi David Sønstebø (33), som er en av grunnleggerne bak kryptovalutaen Iota.

På 15. plass finner vi kryptoinvestor Sebastian Samuel Samuelsen (29).

– Det har vært ekstreme år, både i fjor og i år, sier Aleksander Leonard Larsen i Sky Mavis til E24.

Han forteller at selskapet omsatte for 1,3 milliarder dollar i 2021. Verdien steg, og i en investeringsrunde fikk selskapet inn 150 millioner dollar.

– Da solgte jeg noen av eierandelene mine, det var grei timing. Så har visjonen for selskapet vært å fortsette å bygge videre. Vi har et stort vekstpotensial, sier Larsen.

I år ble selskapet utsatt for et dataangrep, der brukere ble frastjålet rundt 50 millioner kroner. Larsen forteller at de nå har fått betalt tilbake alle brukerne, og at de har kommet seg gjennom krisen.

Men om han ender like høyt på skattetopplistene for 2022, er ikke sikkert.

– Markedet er ned 50–60 prosent, så jeg blir ikke overrasket om det gjør utslag på ligningen. Det er et år hvor det passer å realisere litt gevinst, og fokusere på det langsiktige.

Han synes det er en interessant opplevelse å få så mye oppmerksomhet når skattelistene kommer.

– Det er jo unikt i verden at folk får så mye innsyn i hvor store summer enkeltpersoner genererer. Det er snodig å gå så mye oppmerksomhet for akkurat det, men for min del forandrer det ikke så mye. Vi jobber videre, sier Larsen.

– Slående

Kryptoutvikler og medgrunnlegger Torkel Rogstad i bitcointjenesten Bare Bitcoin synes det er interessant at så mange på topplisten har formue og inntekt fra kryptomarkedet.

– Det er jo slående at de er på topplisten. De er unge, de er ganske ukjente - i alle fall betraktelig mindre kjente enn de som har bygget seg opp på andre ting enn krypto, sier Rogstad.

Medgrunnlegger Torkel Rogstad i bitcointjenesten Bare Bitcoin

Han påpeker at kryptorikingenes historikk på topplistene viser hvor volatilt markedet er - de kan dukke opp et år, bli borte igjen, og så komme tilbake.

Rogstad peker på at flere på listen har tjent pengene sine på såkalte «shitcoins», et ordspill på den mest kjente kryptovalutaen Bitcoin.

– Det er et tabloid begrep, men betyr en valuta som er langt ute på risikospekteret og har en tvilsom reell verdi. Det er gjerne mye «hype» og kanskje ikke så mye substans - da kan man fort få veldig høye papirverdier, uten at det er klart om verdiene er mulig å omsette, sier Rogstad.

– Her er det nok mange investorer som har klødd seg i hodet når de fyller inn skattemeldingen.

Les også Norsk kryptobørs om FTX-konkurs: – Kommer til å skje igjen inntil det kommer reguleringer

Mindre kjente valutaer kan svinge svært mye i verdi på kort tid. Men i 2022 har også de store falt mye. Rogstad tror også at flere av kryptorikingene faller på skattelistene i år.

– Mange kommer til å få barbert inntekt og formue kraftig. Men på disse listene dukker det jo opp noen jokere, så kanskje det skjer neste år også, sier han.

Kryptoeksperten har en formaning til de som kanskje får dollartegn i øynene av å se skattetopplister fulle av kryptomillionærer.

– Det er et sjansespill. Jeg vil heller anbefale langsiktige investeringer, der du kan få en pen avkastning uten å brenne deg.

Rike på ulik kryptovaluta

De andre to topplisteplasseringene fra kryptouniverset tilhører David Sønstebø på 12. plass og Sebastian Samuelsen på 15.

Sønstebø er mannen bak den «norske» kryptosuksessen Iota.

– Sønstebø er en av de mer kontroversielle aktørene på listen, sier senioranalytiker Vetle Lunde i Arcane Research.

– Han er ikke lenger så veldig aktuell, det er lite man ser om ham i dag, men tilbake i 2017 var det mye hype rundt Iota, som også fikk mye kritikk. Sønstebø hadde en krass tone offentlig og fikk mye kjeft på Twitter.

Etter hvert ble Sønstebø fryst ut av IOTA Foundation, forteller Lunde.

Det har ikke lykkes E24 i å få Sønstebø i tale.

Sebastian Samuelsen har på sin side tjent penger på den ethereum-basert token kalt HEX, sier Lunde.

– Det er blant de mindre redelige kryptoprosjektene der ute, med en pyramidelignende struktur på hele prosjektet, noe han som står bak er åpen om, sier Lunde.

Samuelsen har ikke selv uttalt at det er HEX han har blitt rik på. Men i et intervju med Glåmdalen i fjor gikk det frem at det «første han gjør når han våkner og det siste han gjør før han sovner, er å sjekke utviklingen på HEX».

I et intervju med Fædrelandsvennen sier Samuelsen at porteføljen hans nå er ned 80–90 prosent.

– Formuen min er ned siden nyttår. Det gidder jeg ikke å tenke på nå, det får vi se på neste års skatteligning. Men jeg har gjort noen gode handler, så der inntekten lå i fjor, blir ganske lik årets inntekt, sier han i intervjuet, der han ikke ønsker å avsløre hvilke kryptovalutaer han har kjøpt.

Ukjent andreplass

Laksearving Gustav Magnar Witzøe topper både inntektstoppen og formuestoppen totalt og dermed også blant dem under 35.

På andreplass, og 7. plass totalt, dukket Kristoffer Daniel Norambuena opp. Han er ingen nykommer på skattelistetoppen, men har gjort et betydelig hopp - fra 33. plass i 2020.

Det er ikke kjent hvor inntekten eller formuen hans kommer fra.