Norsk økonomi falt 0,4 prosent i april

– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet.

Hydros aluminiumsverk på Karmøy er et av Europas største. Her produseres primæraluminium.

BNP for Fastlands-Norge BNP for Fastlands-NorgeBruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen. Fastlands-BNP ser bort fra olje- og gass, samt utenriks sjøfart. falt 0,4 prosent i april, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent, ifølge en undersøkelse gjort blant økonomer av Bloomberg.

Fastlands-BNP, som ekskluderer olje- og gassinntekter, brukes ofte for å vurdere tilstanden i den norske økonomien.

Gradvis utflating

– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet.

Veksten har vært jevn i store deler av 2022, men de siste månedene har det vært en gradvis utflating, ifølge seksjonssjefen.

Samtidig er veksten i mars revidert ned fra 0,5 prosent til 0,2 prosent.

Bred nedgang

Nedgangen forrige måned var bred.

Både husholdninger og ideelle organisasjoners konsum falt til 1,8 prosent april, ifølge SSB.

I tillegg kommer et uvanlig stort fall i varekonsumet på 3,3 prosent. Det var særlig nedgang i konsumet av mat- og drikkevarer, transportmidler, møbler og husholdningsartikler som bidro til dette.

April så også en nedgang av nordmenns konsum i utlandet. Det falt 3,3 prosent.

Redusert konsum totalt sett bidro til fall i inntektene fra merverdiavgiften, som igjen bidro til å trekke ned Fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng, skriver SSB.

Påvirkes av endret kjøpekraft

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt, sier Sletten.

Han viser til at nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft.

Fall i bruttoproduktet i flere næringer bidro også.

Unntaket er offentlig forvaltning og volumet i utvinning av råolje og naturgass, som økte med henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent.

Sterkere enn ventet i første kvartal

Etter revidering er veksten i mars nå det samme som analytikerne ventet.

Veksten for første kvartal som helhet kom inn sterkere enn ventet. Den landet på 0,2 prosent, hakket opp fra forventningen på 0,1.

Det var noe sterkere enn hva Norges Bank hadde sett for seg, sa Marius Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til E24 i etterkant.

Han trodde likevel ikke at det var her slaget om den norske rentetoppen kommer til å stå.

– Aktivitetsnivået i norsk økonomi har vært i tråd med forventningene. Det vi legger vekt på når det kommer til rentebanen, er heller kronekursen, kjerneinflasjonen og et mer ekspansivt revidert nasjonalbudsjettet enn det Norges Bank hadde sett for seg, sa Hov.