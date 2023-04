Høyt trykk blant førstegangskjøpere: – Det merkes jo på visning

Eiendomsmegler i Oslo varsler om stadig høyere konkurranse for de minste boligene. – Vi kikket på en ett-roms som gikk 500.000 kroner over takst, sier fersk boligeier.

FØRSTEGANGSKJØPER: Carl Mikkel Kollerøy Foss (30) er én av dem som skal flytte inn i sin nykjøpte Oslo-leilighet i løpet av de neste månedene, etter en omfattende visningsprosess som begynte i desember.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Førstegangskjøper Carl Mikkel Kollerøy Foss (30) vant budrunden til sin aller første leilighet for to uker siden.

Etter ti års konsekvent sparing klaffet det endelig. Om ikke lenge får han nøklene til leiligheten i Gamlebyen i Oslo, etter seks år med guttekollektiv.

– Jeg er dritfornøyd. Men så sitter jeg jo og tenker «fy fader så mye penger jeg har brukt».

– Surfet på boligprisbølgen i flere år

– Målet har vært å komme meg inn på boligmarkedet. Det har vært viktig for meg, sier Kollerøy Foss.

Veien frem til oppkjøpet har vært tidkrevende, der han har hatt et bevisst forhold til sparing hele veien.

– Sparingen har jo fulgt boligprisene. Jeg så på like store leiligheter nå som jeg gjorde for mange år siden, bare at de kanskje koster én million kroner mer enn før. Så jeg har jo surfet på den samme boligprisbølgen i flere år.

SENTRALT I OSLO: Førstegangskjøper Kollerøy Foss flytter om ikke lenge inn til nykjøpet i Gamlebyen.

– Det har alltid vært viktig for meg å skape et eget hjem. Å ha et eierskap man kan gjøre hva man vil med. Som utleier gidder man gjerne ikke investere i ting som ikke er ditt eget.

Selv om store deler av egenkapitalen kommer fra egen lomme, bemerker han viktigheten av foreldrenes økonomiske støtte.

– Selv har jeg satt av en månedlig sum inn på sparekontoen, så med en gang lønnen tikket inn gikk de rett inn der. Det har jeg gjort i årevis.

ALENEBOER: Carl Mikkel Kollerøy Foss kjøpte leiligheten alene, men ser ikke bort ifra at kjæresten flytter inn etter hvert.

Nå som boligdrømmen er i boks og han endelig kan roe nervene etter budrunden, er det noe annet som opptar tankene.

– De gjentagende renteøkningene er litt skumle, da det kommer til å føre til en hverdag som er mye trangere økonomisk.

Les på E24+ Eksperter: Dette er boligene som faller mest i verdi

– Gikk 700.000 kroner over

Daglig leder i Proaktiv Eiendomsmegling Briskeby, Caroline Ringså Ask, ser en økning av etterspørsel for typiske førstegangskjøp de siste månedene.

– Det er stor økning fra siste halvdel i fjor til nå. Jeg vil si det alltid har vært trykk på de minste boligene, men den har definitivt økt. Det skyldes det usikre rentebildet og høyere renter.

STOR ETTERSPØRSEL I HELE BYEN: Daglig leder i Proaktiv Eiendomsmegling Briskeby, Caroline Ringså Ask, forteller at det er stor etterspørsel etter boliger over hele Oslo. For tiden er det flere interessenter både midt i sentrum og utenfor.

Eiendomsmegleren påpeker at det er få boliger og for stor etterspørsel.

– Vi ser at flere par konkurrerer om de minste leilighetene. Dermed går prisen opp, og de utkonkurrerer enslige på de mindre boligene, som da ofte går godt over prisantydning.

Som megler har hun opplevd at prisen på et vanlig førstegangskjøp har gått 700.000 kroner over prisantydning. Selv solgte hun en leilighet som gikk 500.000 kroner over i Thereses gate på Bislett. Da var det kø hele fem etasjer på vei inn til visningen.

– Får en stor andel av kjøperne hjelp fra mor og far?

– Det er ikke alle som er så heldige at de kan belage seg på hjelp fra foreldrene, men vi ser absolutt flere kjøpere som må få støtte for å kjøpe bolig.

– Det merkes jo på visning

Karoline Gundersen (25) og kjæresten kjøpte leilighet sammen i begynnelsen av mars.

– Vi har bestefar som kausjonist. Det hadde vært umulig for oss å komme inn på boligmarkedet hvis ikke, sier hun.

HØYT TRYKK: Karoline Gundersen forteller at det har vært «stappa fullt» på visningene hun og kjæresten har deltatt på i Oslo.

Sammen har de kjøpt et helt vanlig førstegangskjøp, en liten to-roms på Kampen i Oslo. Dette var den tredje budrunden de deltok i, etter de begynte å gå på visninger rett før jul.

– Vi kikket på en ett-roms på Sagene. Den gikk 500.000 kroner over takst, så det ble uaktuelt. Men det merkes jo på visning. Det er helt fullt av folk.

– Hvilke bydeler har dere vært mest interessert i?

– Egentlig har vi tittet litt rundt om kring i Oslo, men skjønte fort at man må ut fra kjernen. Hvis vi skulle ha bosatt oss rundt St. Hanshaugen, Bislett eller Majorstuen hadde nok prosessen tatt mye lengre tid. Det er jo der «alle» vil bo.

Kjæresteparet kjøpte Kampen-leiligheten under takst.

– Eiendomsmegleren vår sa vi er «sykt heldige».

Les også Kraftig økning i utleieprisene – nesten 10 prosent dyrere å leie i Trondheim