Norges Bank hever renten

Sentralbanken fortsetter å heve renten i et forsøk på å dempe prisveksten som fortsatt er langt over målet.

STRAMMER INN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har strammet inn betydelig med rentehevinger i kampen mot en inflasjon som fortsatt er langt over målet.

Saken oppdateres.

Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

På forhånd ventet de fleste at renten skulle heves til med et kvart prosentpoeng til 3,0 prosent, det høyeste siden 2009.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

– Vi hadde ventet at de skulle oppjustere banen en god del, og de gjorde det nok litt mer enn de fleste hadde ventet. De signaliserer nå en rentetopp på mellom 3,5 og 3,75, sier sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen.

Det er rundt et halvt prosentpoeng høyere enn den rentetoppen de signaliserte i desember, ifølge Olsen.

Varsler ny heving i mai

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, skriver Norges Bank som varsler en ny renteheving i mai.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Før dagens beslutning lå renten på 2,75 prosent. Til sammenligning ble renten på samme tid i fjor hevet til 0,75 prosent.

– Sånn som prognosene ligger nå så ser det ut til at vi må regne med en ganske høy rente en god stund. I prognosene til Norges bank så ligger styringsrenten på 3,5 også ved utgangen av 2024, sier Kjetil Olsen.

Vil få ned prispresset

– Norges bank ser seg nødt til å heve renten for å få prispresset ned, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken umiddelbart etter Norges Banks renteheving.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken fulgte rentehevingen fra VGTVs studio, og ble ikke overrasket.

– Det var akkurat det vi hadde forventet på forhånd. Selv med rentehevingene som ligger bak oss er fortsatt arbeidsledigheten lav, sier hun.

Mildere boligprisfall

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 2,9 prosent i år. I desember anslo banken at prisene ville falle med 4,3 prosent.

Norges Bank legger frem de ferske anslagene for boligprisene i en fersk pengepolitisk rapport.

Renten er hovedverktøy

Årsaken til den kraftige renteoppgangen det siste året er at inflasjonen (prisveksten) er altfor høy. Da er Norges Banks hovedverktøy renten, som settes opp for å stramme inn på pengebruken og få prisveksten ned.

I februar dempet inflasjonen seg riktignok til 6,3 prosent, men det er fortsatt langt over målet på to prosent over tid.

Bankuroligheter

Den vedvarende høye prisveksten både ute og her hjemme satt en stund fart i forventningene om flere rentehevinger, men med den siste tidens bankkollapser og frykt for ny finanskrise har de dempet seg.

– Forventing til styringsrenten ute, har falt mye. Vi ser ingen tegn til at norske banker har likviditetsproblemer. De er lønnsomme og solide og godt rustet til å tåle tap og markedsuro, sier Wolden Bache på en pressekonferanse.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier hun lar seg overraske over at Norges Bank ikke nevner bankuroen, som startet med at Silicon Valley Bank (SVB) gikk over ende i pressemeldingen.

– Jeg synes det i seg selv er et signal om at Norges Bank ikke tror dette vil få avgjørende betydning på rentebeslutningene i tiden som kommer, sier Haugland.

Uroen har også gitt en svært svak krone, som vanskeliggjør kampen mot inflasjonen ytterligere, noe som derimot taler for høyere rente.

Den europeiske sentralbanken (ESB) trosset imidlertid uroen forrige uke, og hevet renten for eurolandene med et halvt prosentpoeng til 3,0 prosent. Det samme gjorde Fed i USA, med en heving på et kvart prosentpoeng til 4,75–5,0 prosent onsdag.

Dette er Norges Bank Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven , som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær 2 prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gi direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner. Vis mer

