Ut mot Norges Banks renteprognoser: – Jeg tror de bommer

I forrige uke la sentralbanken frem prognoser som viser at de venter en boliglånsrente opp mot 5,4 prosent i 2024. Realiteten er opp mot 6 prosent, mener flere økonomer.

KRITISK: Hallgeir Kvadsheim tror Norges Bank bommer i sine analyser av rentenivået det neste året.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Analysen ble lagt frem i Pengepolitisk rapport etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,5 prosentpoeng, til en styringsrente på 3,75 prosent. Samtidig varslet de at det trolig kommer en renteheving også i august.

I prognosene øker husholdningenes rentebelastning til det høyeste nivået siden tidlig på 90-tallet.

Mandag hevet DNB – som første storbank etter dobbelthevingen – boliglånsrenten med ytterligere 0,5 prosent. Like etter fulgte de fleste andre etter.

Les på E24+ Trygge jobber er trøsten for tyngede lånekunder

– Jeg tror de bommer

Fredag var siviløkonom, Dine Penger-ekspert og Luksusfellen-general Hallgeir Kvadsheim ute på Twitter og stilte spørsmål ved prognosene.

«Holder prognosen for styringsrenten, er vi i snitt nærmere 6 prosent enn 5,4 prosent», hevdet han.

Overfor E24 utdyper han skepsisen på denne måten:

– Jeg tror ikke Norges Bank regner feil, de tar utgangspunkt i SSB sine tall. Men jeg mener det er litt feil å gjøre en fremskriving av disse tallene, og tro at det blir et riktig anslag for hva snittet blir for Ola og Kari Nordmann sin boligrente i 2024, sier Kvadsheim, før han understreker:

– Jeg tror de bommer, rett og slett.

Onsdag uttaler sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken at markedet begynner å se en styringsrentetopp på 4,5 prosent:

Les også Sjeføkonom i Handelsbanken: – Risiko for rentetopp på 4,5 prosent

– Må ligge høyere

En god boligrente i dag, i slutten av juni, er på rundt 4,5 nominelt, mener han. Kvadsheim er klar på at realiteten ligger nærmere 6 prosent enn 5, slik Norges Bank hevder.

– Jeg tror ikke de har tatt en logisk test av konklusjonen sin. Den må ligge høyere, sannsynligvis på 5,8 prosent. Både jeg og Norges Bank legger til grunn at vi skal få en hel prosentpoeng renteøkning. Da vil det si at en veldig god boligrente i 2024 vil ligge på rundt 5,5 prosent. Kanskje litt mindre hvis ikke bankene tar hele marginen.

SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache under torsdagens pressekonferanse i forbindelse med den doble rentehevingen.

– Usikkert

Overfor E24 forklarer Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, utregningene de har gjort. Han forteller at Norges Bank lager anslag for boliglånsrenten slik den måles ved SSBs serie for gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i husholdninger.

– Dette er en volumvektet snittrente som inkluderer utestående boliglån med både fast og flytende rente, sier Hægeland.

Norges Bank beregner etter en modell som er nærmere nominell enn effektiv rente, ifølge bankens presseavdeling:

Dette er premissene bak utregningen: «Provisjoner omfatter provisjoner knyttet til bevilgede rammelån, utnyttelsesprovisjoner og løpende administrasjonsgebyr. Engangsprovisjoner, etableringsgebyrer og termingebyrer er ikke med i rentestatistikken.» Vis mer

I prognosen legger Norges Bank til grunn at bankene fortsetter å sette opp boliglånsrenten litt mindre enn økningen i styringsrenten.

– Ved toppen av rentebanen vil 85 prosent av økningen i styringsrenten siden september 2021 ha slått gjennom til boliglånsrenten. Anslaget er usikkert, og vi utelukker ikke at gjennomsnittlig boliglånsrente kan bli noe høyere.

Norges Banks anslag har som formål å vurdere virkningen av renten i makro, påpeker han.

– Derfor gir det mening å ta et gjennomsnitt som også tar hensyn til at noen husholdninger har fastrente. Det vil kunne være betydelige forskjeller i hvilken rente den enkelte husholdning står overfor, avhengig av for eksempel belåningsgrad på boligen, sier Hægeland.

Gjennomslag på 87 prosent

De siste observasjon fra SSB er ved utgangen av april, og viste en boliglånsrente på 4,18 prosent. På grunn av bankenes varslingsfrist på seks uker, var styringsrentehevingen i desember den siste som da hadde fått gjennomslag til boliglånsrenten, forteller Ole Christian Bech-Moen, direktør for pengepolitikk i Norges Bank, til E24.

– Det innebærer at det samlede gjennomslaget til boliglånsrenten ved utgangen av april var 87 prosent.

Bech-Moen sier de ved utgangen av juni anslår at boliglånsrenten har steget til 4,63 prosent, som følge av at styringsrentehevingene i mars og mai har fått gjennomslag.

– I figur 2.1 i Pengepolitisk rapport vises anslagene for boliglånsrenten som kvartalssnitt. Vi anslår en gjennomsnittlig boliglånsrente på 4,35 prosent i 2. kvartal i 2023 og 5,39 prosent i 2. kvartal i 2024. Når vi når toppen av rentebanen vil om lag 85 prosent av økningen i styringsrenten ha slått gjennom til boliglånsrenten.

Uenig

Tallet 4,18 prosent i april, som Norges Bank operer etter, får Sindre Noss, gründeren bak Renterader, til å undre. Etter flere runder konkluderer han med at Norges Bank kanskje har lent seg vel mye på SSB-tallene som inkluderer fastrentelån.

– Våre tall, basert på over 5000 verifiserte observasjoner i april, viser at for kunder med flytende rente var gjennomsnittsrenten på 4,35 prosent. Det er cirka 6 prosent av låntagerne som har fastrente. Men snittrenten her er 2,8 prosent, ifølge SSB. Da er det ikke rart at tallene blir som de blir. Ser man bare på boliglånskunder med flytende rente, blir tallene og antagelsene mine mer riktig, sier Noss til E24.

STILLER SPØRSMÅL: Sindre Noss i Renteradar mener også at Norges Bank bommer og at vi kan vente oss en langt høyere boliglånsrente enn det sentralbanken legger til grunn.

Tror på 5,75 prosent inn i 2024

Renteradars tall, i likhet med Norges Banks, viser at gjennomsnittsrenten hadde økt med 0,25 prosentpoeng til 4,6 prosent i begynnelsen av juni.

– I forrige uke begynte bankene å sette opp rentene som følge av hevingen Norges Bank gjorde i mai. I tillegg kommer dobbelthevingen. Det kan komme to hevinger til. Styringsrenten skal heves 1,25 prosentpoeng fra det boliglånsrentenivået vi så i forrige uke, hvis Norges Banks prognoser slår til, sier Noss.

De fleste som leser rapporten, vil tenke på boliglånsrenten som den flytende boliglånsrenten til enhver tid – ikke et snitt av fastrente og flytende rente, mener Noss.

Derfor tror han ikke Norges Bank tar nok i.

– Jeg synes prognosene til Norges Bank fortsatt virker for lave, selv om de tar med fastrentelån. Men dette forklarer en del av forskjellen. Over 90 prosent av rentehevingene til Norges Bank overfører bankene til boliglånskundene, sier han, før han raskt legger til:

– Da får jeg det ikke til å stemme at rentetoppen for boliglån vil være 5,4 prosent mot slutten av året, gitt en styringsrente på 4,25 prosent. Vi forventer at kunder med flytende rente vil ha en gjennomsnittlig boliglånsrente rundt 5,75 prosent mot slutten av året, sier Noss.

– For lavt anslag

Kvadsheim deler Noss’ synspunkt, også etter å ha sett redegjørelsen fra sentralbanken.

– Jeg tror kanskje dette oppstår fordi de bare viderefører at utlånsmarginene skal være de samme som i april. Jeg tror ikke det er riktig. Om det er sånn, er det greit. Men jeg mener det blir et for lavt anslag.

Kvadsheim mener realiteten ser veldig annerledes ut om man regner ut ifra medianen i samfunnet.

– Da kan jeg nesten garantere at de fleste ikke kommer til å betale 5,4 prosent nominelt i 2024. For et godt sikret lån må man betale langt mer. Jeg tror folk blir forledet av en så optimistisk boliglånstopp. Men jeg tror ikke det er tilsiktet fra Norges Bank på noen måte, sier Hallgeir Kvadsheim.