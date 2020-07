Nav med oversikt over bedrifter som har søkt om lønnskompensasjon

Publisert: Publisert: 8. juli 2020 14:20

Nav har laget en oversikt over bedrifter som har søkt om lønnskompensasjon for sine ansatte. Så langt har 70.000 bedrifter meldt inn opplysningene. Over 7,5 milliarder kroner er utbetalt i lønnskompensasjon per nå til over 374.000 arbeidstakere.

Løsningen som er laget forutsetter imidlertid at bedrifter som har permittert sine ansatte går inn og fyller ut nødvendig informasjon for at Nav skal kunne betale ut pengene.

I oversikten som nå er laget vil det være mulig for permitterte å sjekke om bedriften de er permittert fra har fylt ut nødvendig informasjon.

– Dersom du venter på lønnskompensasjon, og ikke finner bedriften som har permittert deg på listen, bør du ta kontakt med arbeidsgiveren din og be denne melde inn nødvendige opplysninger til Nav, sier beredskapsleder i Nav Yngvar Åsholt i en pressemelding.

Permitterte kan alternativt søke om å få lønnskompensasjon selv.