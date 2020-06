Nye Nav-tall: Nå har 170.000 forlatt ledighetskøen

I mai måned alene gikk nesten 70.000 nordmenn ut av ledighetskøen, men det betyr ikke at antallet vil fortsette å falle i så høyt tempo.

Selv om mange har forsvunnet ut av ledighetskøen den siste måneden, mener NAV at man skal være fornøyd hvis man kommer ned på høyde med ledigheten under tidligere finanskriser ved utgangen av året. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 5. juni 2020 10:56

Nå har 170.000 arbeidere forsvunnet ut av ledighet siden begynnelsen av coronakrisen, ifølge fersk statistikk fra Nav datert i slutten av mai.

Nye tall viser også at antallet personer regnet som rammet av coronaledighet på et tidspunkt i år, har økt til 421.000, opp fra opprinnelige 400.000.

– Vi vet ikke om alle de som er ute av ledighetskøen går tilbake til jobb, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen til E24, og fortsetter:

– Det vil jo alltids være de som går av med pensjon, begynner på arbeidsavklaringspenger og lignende, men de aller fleste er folk som har vært permittert og vender tilbake.

Andersen påpeker at ledighetskøen blir kortere, men at det ikke er som en lysbryter, men mer som en «dimmer», og at det fremdeles kommer 5 til 6.000 nye arbeidssøkere hver uke.

Les også 100 restauranter har gått konkurs siden Norge «stengte»

Stor forskjell på finanskrisene

Tallknuserne hos Nav har sett på hvordan Norge siden corona-nedstengningen sammenligner seg med andre kriser som har rammet økonomien gjennom 2000-tallet.

Det som utmerker seg er at arbeidsmarkedet har brukt mellom 18 og 24 måneder på å nå ledighetstoppen, mens nedstengningen av Norge førte til at man nådde denne toppen på knappe to måneder.

– Den første uken etter 12. mars av coronakrisen fikk vi 183.000 søknader om dagpenger. Det tok et helt år å komme til samme nivåer under finanskrisen, sier Andersen og legger til:

– Jeg tror at hvis vi er på nivå med tidligere kriser når vi går ut av 2020, så skal vi være fornøyde, sier Andersen med tanke på antallet arbeidssøkende.

Sett bort ifra coronakrisen, var det faktisk IT-boblen som skapte den høyeste ledigheten på 2000-tallet, hvor Norge totalt hadde 149.000 arbeidssøkere, noe som tilsvarer 6,3 prosent av arbeidsstyrken.

Les også Nordea-direktør mener kontantstøtten burde vært lån

Vanskeligere for de vanskeligstilte

Andersen i Nav sier man hadde rundt 100.000 mennesker som av ulike årsaker var i ledighetskø før coronakrisen startet.

Disse får det ikke lettere av at velkvalifiserte jobbsøkere nå vil konkurrere om mange av de samme jobbene.

– Situasjonen for dem som allerede var arbeidssøkende, unge voksne eller flyktninger, blir langt mer krevende av at man nå må konkurrere med tusenvis av andre søkere som har relevant erfaring å vise til.

Selv om mange nordmenn vil komme tilbake i jobben man hadde før coronakrisen, er det ventet et konkursras utover sommeren og høsten.

Mange mener at spesielt neste uke, da feriepenger og moms må betales, vil være for tøft for mange selskaper.

Under ser du arbeidsledige fordelt på yrker:

Les på E24+ (for abonnenter) Mener konkurser vil føre til at avlyste ferieturer ikke tilbakebetales