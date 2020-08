Norges Bank holder pressekonferanse etter krisemøte i Tangen-saken

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende leder for Oljefondet, Nicolai Tangen, vil gjøre rede for utfallet av mandagens krisemøte.

Publisert: Oppdatert: 24. august 2020 17:55 , Publisert: 24. august 2020 17:35

Det opplyser Norges Bank i innkallingen til pressen mandag ettermiddag.

Pressekonferansen starter klokken 19 i Norges Banks lokaler i Oslo.

Bakgrunnen er Stortingets kritikk om interessekonfliktene knyttet til den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen.

Fredag kom Stortingets finanskomitè med sin innstilling etter

Stortinget stilte overfor finansminister Jan Tore Sanner tre krav for at Tangen kan tiltre. Her er de konkrete kravene fra komiteen:

Leder for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.

Oljefondssjefen kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.

