Sentralbanksjefen taler til Stortinget om pengepolitikken

Sentralbanksjef Øystein Olsen taler tirsdag foran Stortingets finanskomité. Temaet er pengepolitikken, og anledningen er finansmarkedsmeldingen for 2020.

Publisert: Oppdatert: 19. mai 2020 10:31 , Publisert: 19. mai 2020 10:12

Saken oppdateres.

– Da jeg møtte til høring i Stortingets finanskomité i fjor på denne tiden var det god vekst i norsk økonomi og renten var på vei opp, innleder sentralbanksjefen i dagens høring med Finanskomiteen.

– Vi så for oss at veksten skulle avta de nærmeste årene, blant annet som følge av svakere utsikter for petroleumsinvesteringene. Ingen av oss kunne da forutse at et virus skulle endre bildet fullstendig og føre norsk og internasjonal økonomi ut i en dyp nedgang, sier Olsen.

Han beskriver en kraftig nedgang for aktiviteten i norsk økonomi, en svært høy arbeidsledighet, et markant fall i oljeprisen, en betydelig kronesvekkelse, og gjentar samtidig sentralbankens anslag om et BNP-fall på fem prosent i 2020.

– Vi må tilbake til krigsårene for å finne et lignende tilbakeslag, sier Olsen.

Ser ikke lavere rente

Fra før har sentralbanksjefen beskrevet en usedvanlig høy usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen fremover, i kjølvannet av viruskrisen.

Siden midten av mars, da de omfattende smitteverntiltakene ble innført, har styringsrenten blitt kuttet med totalt 1,50 prosentpoeng.

Renten ligger nå på null, det laveste nivået noensinne, og sentralbanksjefen har uttalt at den vil «mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover».

– Komiteen ser ikke for seg at styringsrenten blir satt ytterligere ned, gjentar Olsen på dagens høring.

Sentralbanksjefen gjentar også beskrivelsen av en uvanlig stor usikkerhet for utsiktene.

– Vi har lagt til grunn at smitteverntiltakene gradvis trappes ned og at aktiviteten i norsk økonomi tar seg opp fremover. Men det vil likevel ta tid før aktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien, sier Olsen.

Vil ha svar om Oljefondet

I forkant av dagens høring, har Venstres finanspolitiske talsmann, Ola Elvestuen, varslet at han vil ta opp forvaltningen av Oljefondet under den påtroppende sjefen Nicolai Tangen.

– Det er naturlig å spørre om Oljefondets profil i fremtiden innenfor rammen av en melding om finansmarkedet, sa Elvestuen til VG.