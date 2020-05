«Fulle» norske hoteller kan likevel ha plass: – Ring hotellene direkte

Utenlandske bestillinger beslaglegger hotellrom som vil bli ledige hvis innreiseforbudet vedvarer. – Ring hotellene direkte, er rådet fra Ragnar Palsson ved Lofoten Arctic Hotel.

Henningsvær i Lofoten kan bli ett av reisemålene for nordmenn på ferie i eget land i år. Men hotellene er bekymret for avbestillinger i siste liten. Vis mer Marianne Løvland / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 17. mai 2020 17:46

Ragnar Palsson er vert på Lofoten Arctic Hotel i Henningsvær. Han håper at nordmenn på Norgesferie kan berge sommersesongen for hotellene langs kysten.

– Jeg tror mange nordmenn vil komme på ferie, og utforske landet sitt. Og det er helt fantastisk, sier Palsson til E24.

Regjeringen har gitt klarsignal til at nordmenn kan dra på Norgesferie.

– Det er viktig at folk også bruker aktivitetene på de ulike stedene, at de får seg en fisketur eller fottur. Jeg tror det blir veldig hyggelig, sier han.

Men hotellene har et problem: Fortsatt er mange rom booket av utenlandske turister som håper at innreiseforbudet droppes. Mange venter til siste liten med å avbestille, opplyser hotellverten.

– Dette kan bli et problem for norske hoteller. Nå må vi i næringen ta kontakt med alle med utenlandsk adresse som har bestilt og be dem om å avklare sin situasjon. Da vet vi hvor mange rom vi faktisk har tilgjengelig, sier Palsson.

Ragnar Palsson og Linda K. Palsson er vertskap på Lofoten Arctic Hotel i Henningsvær. Vis mer Lofoten Arctic Hotell

Vurderer unntak fra innreiseforbudet

Regjeringen sier at utlendinger i utgangspunktet ikke får reise inn til Norge før 20. august. Men det kan komme unntak i sommer.

Regjeringen vurderer om den skal åpne for nordiske turister fra 15. juni og turister fra enkelte andre europeiske land fra 20. juli.

Usikkerheten er krevende, ifølge Palsson. Vanligvis har han 20 til 22 ansatte i sommersesongen, men i år har han tenkt å klare seg med ni. Han frykter at flere norske hoteller kan gå konkurs hvis det kommer mange avbestillinger i siste liten.

Les også Choco Loco gikk konkurs selv med kontantstøtte

– Utlendinger booker ofte rom lang tid i forveien, kanskje ett år. Men disse venter til siste liten med å avbestille, i håp om at reisereglene endres slik at de kan komme, sier Palsson.

– Aktører som Booking.com, Expedia og Hotels.com opererer gjerne med avbestillingsfrist på én til syv dager før ankomst til hotellet. Hvis folk da venter til helt mot slutten av denne fristen med å avbestille, blir ikke det rommet solgt til andre i mellomtiden, sier han.

Les også Støtten til næringslivet har rundet én milliard: Disse har fått mest

Lofoten Arctic Hotel sett ovenfra. Vis mer Lofoten Arctic Hotel

Flere i samme situasjon

Andre hoteller er i samme situasjon, ifølge NHO Reiseliv. Arbeidsgiverorganisasjonen håper at norske kunder ikke skremmes bort av kunstige overbookinger.

– For sommersesongen har flere av NHO Reiselivs medlemmer meldt at de har betydelige mengder bestillinger via bookingtjenester, trolig fra utenlandske gjester som kommer til å avlyse mer eller mindre i siste liten, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Nordmenn som planlegger sommerferien bør derfor kontakte reiselivsbedrifter direkte hvis de opplever at noe er fullbooket, legger hun til.

Les også 320 må tilbakebetale til sammen 6 millioner

– Ring hotellene direkte

Palsson er enig med Devold i at nordmenn bør kontakte overnattingsstedene direkte og spørre om de har ledige rom, eller be om å stå på venteliste.

– Hvis du leter på Booking.com eller Hotels.com og det er fullt, så er det ikke nødvendigvis fullt likevel. Finn kontaktinfo og ring hotellene direkte, det er mitt råd, sier Palsson.

Les også Peppes Pizza med omsetningstap på 40 prosent: Får 1,7 millioner kroner i støtte

Noen av de utenlandske gjestene han har vært i kontakt med, går med på å droppe bestillingen. Andre har fortsatt håp om Norgesferie.

– Noen er enige i at vi skal kansellere bestillingene deres. Men flere, spesielt fra Tyskland og Europa, sier at de vil komme til Norge hvis det blir tillatt, sier Palsson.

– Til og med folk fra land som Argentina og New Zealand sier at de kommer til Norge hvis Spania åpnes. Så dette henger også sammen med hva andre land gjør, legger hotellverten til.

Dette er den ene av Lofoten Arctic Hotels to hotellbygninger i Henningsvær. Vis mer Lofoten Arctic Hotel

Les også Sats forventer 15 mill. fra staten – vil i så fall toppe kontantstøttelisten

Takknemlig for regjeringens støtte

Lofoten Arctic Hotel har fått 58.764 kroner i kontantstøtte fra regjeringen, ifølge E24s oversikt. Palsson sier at utgiftene til regnskapshonorarer, strøm og andre ting er høyere enn det.

– Men kontantstøtten hjelper veldig på, og det er veldig positivt. Denne hjelpen fra regjeringen kommer til å berge mange bedrifter, sier han.

– Det er viktig at man klarer å se fremover, og derfor er jeg så takknemlig for kontantstøtten. Men selv om coronakrisen skulle være over i august-september har vi i Lofoten en lang vinter foran oss. Vi i reiselivet i nord vil kanskje trenge støtte gjennom hele 2020, legger han til.

Hotellverten i Henningsvær frykter at store enkeltaktører vil dominere norsk reiseliv hvis små og mellomstore bedrifter går konkurs. Det er mange ildsjeler i lokal reiselivsvirksomhet, som møter dårlige år med et håp om at det skal gå bedre neste gang.

– Hvis småskogen av bedrifter i reiselivsnæringen rammes av konkurser, og oppkjøpsfond kjøper dem, så vil strukturen i næringen endre seg mye. Da vil du ikke ha så mange ildsjeler igjen. Da blir Norge utrolig fattig, mener jeg, sier Palsson.

Les også Reiseliv-veteran forstår ikke den såkalte krisehjelpen: En utsettelse av problemet