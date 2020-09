Regjeringen vil gi ny kompensasjonsordning for reiselivet på inntil én milliard kroner

Møter partene i arbeidslivet tirsdag for å utforme den nye ordningen.

LUFT UNDER VINGENE: Iselin Nybø og Linda Hofstad Helleland orienterte om nye tiltak for norsk reiselivsnæring på taket på Operaen i Oslo mandag formiddag.

– Vi foreslår å opprette en ny kompensasjonsordning på rundt en milliard kroner for reiselivsbedrifter som har hatt et stort omsetningsfall. Formålet med det er å trygge arbeidsplasser, hjelpe levedyktige bedrifter til å tilpasse seg og hindre at de går konkurs.

Det sier næringsminister Iselin Nybø fra Operataket i Oslo mandag formiddag.

Ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter, ifølge forslaget.

– Vi vil også foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for små bedrifter, som eventuelt faller utenfor denne ordningen, på 50 millioner kroner, sier næringsministeren.

Nybø forteller at bransjene som driver med overnatting, servering og formidling vil bli omfattet, i tillegg til deler av passasjertransport og opplevelser.

– Jeg føler meg utrolig lettet over at regjeringen har skjønt hvilke problemer reiselivet står oppe i. Vi vil fortsatt få konkurser og mange risikerer å stenge ned en periode, men tiltakene vil hjelpe bedriftene å komme seg gjennom høsten og vinteren, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold til VG.

Statsråden understreker at detaljene i den nye ordningen ikke er klare før myndighetene har hatt dialog med partene i arbeidslivet.

– Det første møtet med partene i arbeidslivet blir i morgen tidlig. Men jeg kan allerede nå si at det blir ikke en videreføring av kompensasjonsordningen vi har i dag. Det blir en ny ordning, men basert på den generelle ordningen vi har hatt.

Fortsatt lav moms – og ny pakke til kommunene

Regjeringen viderefører lav moms for reiselivsnæringen på seks prosent.

– Kontantstøtten til dekning av deler av driftsutgiftene, som er dagens ordning, har vært 1,2 milliarder kroner fra mars. At vi nå får en ordning på en milliard kroner som skal kompensere for den gamle ordningen, er veldig bra. Dette er gode nyheter for vår bransje, sier Devold.

I tillegg foreslår regjeringen å utvide tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsnæringen med 250 millioner kroner. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland var også på plass på Operataket for å fortelle om regjeringens nye tiltak for kommunene.

Regjeringen vil nemlig ha en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommunene som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet.

– For eksempel Bergen, som fordi man i en uoversiktlig situasjon har valgt å stenge ned og ser at bedrifter blir veldig hardt ramma, sier Helleland.

Anslår at to tredeler av omsetningen går tapt i år

På forhånd forventet Virke at pakken inneholder tiltak som sikrer hjelp og forutsigbarhet til bransjer som er hardt rammet, som reiseliv, messer, eventer, kultur og servering.

Denne bransjen venter å miste 2 av 3 omsetningskroner i 2020. Det er svært alvorlig, slår administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke fast.

– Etter en antydning til bedring i sommer er ordrebøkene så godt som tomme for høsten. Våre medlemmer i reiselivet anslår nå i september at omsetningen deres for hele året 2020 kommer til å være under 33 prosent av hva den var i 2019, sier han.

Fakta om regjeringens nye krisepakke Regjeringen legger mandag 21. september frem en stortingsproposisjon med tiltak mot coronakrisen i norsk økonomi og næringsliv. Mye av innholdet er alt kjent. Regjeringen foreslår tiltak som er spesielt rettet mot reiselivet og eventbransjen ut 2020. Det skjer etter at den generelle kontantstøtten (kompensasjonsordningen) for bedrifter ble avviklet fra 1. september.

Permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Tiltaket koster anslagsvis 540 millioner kroner i år og neste år.

900 millioner kroner settes av til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

En ny milliard settes av for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten.

Rundt 400 millioner brukes til å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.

En ordning foreslås for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt på grunn av lokale smitteutbrudd.

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, får fritak for inntektsgrensa i Lånekassen, slik at de ikke mister stipendet om de tjener for mye. Det samme gjelder politistudenter som jobber i politiet. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

I oversikten under kan du se hvordan pengebruken innen reiseliv har stupt som en stein under corona. Til tross for et lite byks i sommer da nordmenn dro på Norgesferie, er pilene nå på vei ned igjen.

