Vaksinekrøll kan utsette første renteheving i Norge

Johnson & Johnson utsetter coronavaksinen deres i Europa. Det utsetter også neste rentehopp i Norge, tror Nordea.

Minst én person har dødd med blodpropp etter vaksinering med Johnson & Johnsons coronavaksine i USA. Vis mer byoutline Dado Ruvic / X02714

Johnson & Johnson har besluttet å utsette utrullingen av coronavaksinen i Europa etter samtaler med helsemyndigheter, skriver selskapet i en pressemelding på sine nettsider.

USAs legemiddeltilsyn har allerede satt bruken av vaksinen på pause i USA mens flere tilfeller av blodpropp blant kvinner mellom 18 og 48 år undersøkes.

– Dette vil få stor betydning tidsmessig, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, til E24.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Han tror utsettelsen av vaksinen også skyver på Norges Banks første renteheving.

Hvis Johnson & Johnsons vaksine ikke tas i bruk i det hele tatt vil det bety at økonomien ikke vil komme seg før 2–3 måneder senere enn tidligere spådd.

– Hele gjeninnhentingen er helt kritisk avhengig av når vi får vaksinert nok mennesker. Hvis vaksineringen utsettes med 2–3 måneder betyr det også at tidsøkonomien henter seg inn 2–3 måneder senere, sier Olsen.

Under helsemyndighetenes pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser Line Vold fra FHI at vaksineringen av Norges befolkning kan bli forsinket med 8–12 uker, dersom Norge ikke tar i bruk Johnson & Johnson-vaksinen og AstraZeneca-vaksinen.

Olsen peker på at Norges Bank vektlegger vaksineringsfremgangen når de legger frem sine prognoser.

– Norges Bank vil se «tegn til normalisering» før de gjør noe som helst. Nå kommer de tegnene litt senere, sier sjeføkonomen.

I Pengepolitisk rapport i mars skrev Norges Bank at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp «i løpet av andre halvår i år».

Fra september til desember

Før problemene med Johnson & Johnson antok Nordea at første renteheving kom allerede i september. Hvis vaksinen ikke tas i bruk tror Olsen første renteheving kommer i desember.

– Akkurat nå tyder ting på at første renteheving heller mer i retning av desember enn september. Jeg begynner å bli litt skeptisk på vegne av Johnson & Johnson og Astrazeneca, sier Olsen

De to vaksinene bruker samme type vaksineteknologi, og begge har opplevd en sjelden sammenheng med blodpropp.

– Selv hvis vaksinene kommer inn i programmet, tror jeg det har blitt skapt så mye skepsis blant den type vaksiner at folk kan være tilbakeholdne med å stikke armen frem. Det er noe annet enn en generell vaksineskepsis, det kan hende man tenker at dette rammer bare 1 av 200.000, men den ene kan være meg.

– Da kan det hende mange heller venter på en av mRNA-vaksinene. Da blir det uansett en forsinkelse, sier Nordea-økonomen.

Kraftig tillitsfall til Astrazeneca

Astrazeneca-vaksinen har allerede vært på vent i over en måned. Avgjørelsen for hva som skjer med vaksinen i Norge vil komme torsdag 15. april.

Det europeiske legemiddeltilsynet har allerede konkludert at blodpropp er en sjelden bivirkning av vaksinen. Vaksinen er likevel godkjent for fortsatt bruk i Europa, da tilsynet mener fordelene totalt sett veier opp for risikoene.

Astrazeneca er allerede gitt til de fleste over 50 år i Storbritannia, hvor mye av produksjonskapasiteten til selskapet ligger. Vis mer byoutline Alessandro Garofalo / Reuters

– Utviklingen trekker i at mange nok skulle ønske å vente hvis de først får tilbud om Johnson & Johnson eller Astrazeneca. Det blir jo et problem om mange «nekter» å ta disse vaksinene, da får vi ikke den effekten i samfunnet.

En måling fant nylig at det har vært et kraftig fall i europeeres tillit til Astrazeneca. De fleste innbyggerne i de største EU-landene; Tyskland, Frankrike, Spania og Italia, tror vaksinen kan være farlig.

Storbritannia skiller seg derimot ut. Der har 94 prosent av befolkningen over 50 blitt vaksinert, de fleste med Astrazeneca.

På grunn av den sjeldne bivirkningen anbefaler Storbritannia nå at personer under 30 år bør få tilbud om en annen vaksine enn Astrazeneca.

Ikke helt bekmørkt

Selv om en utsettelse vil være et tilbakeslag, mener ikke Olsen fremtiden er helt bekmørk.

– Vi må ikke grave oss helt ned heller. Det er bare snakk om et par måneder.

– Når vi går dag til dag, så virker det veldig lenge, men det er fortsatt håp og lys i sikte, sier Olsen.

På regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag sier også statsminister Erna Solberg (H) at problemene med Johnson & Johnson-vaksinen har liten påvirkning på gjenåpningen som foregår akkurat nå.

– Hovedtyngden av Johnson-vaksinen ville kommet i juni, så for neste trinn i mai vil den ha mindre betydning, sier Solberg.

