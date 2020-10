Kan bli sykepleier-streik

Sykepleierne godtar ikke resultatet fra lønnsforhandlingene. Resultatet kan bli streik.

Sykepleierne fikk 1,7 prosent lønnsøkning i årets lønnsoppgjør.

Klokken 12 i dag ble det klart at medlemmene i Norsk Sykepleierforbund ikke godtar resultatet av lønnsforhandlingene med KS.

95 prosent av medlemmene som har stemt, har sagt nei.

– I overkant av 40 prosent av medlemmene har deltatt og det er en markant økning i forhold til vår forrige uravstemning som var i KS-området i 2018. Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF i en pressemelding.

– Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret var rådet entydig. Prosess videre nå er først mekling, og om det ikke blir enighet der er neste steg streik, sier hun.

Kommunenes Sentralforbund er meddelt svaret fra NSF. Larsen viser til den store sykepleiermangelen som bakteppe for det man nå går inn i.

Plassoppsigelse er meldt

Allerede i mai, uttalte Larsen at Sykepleierforbundet ikke ville utelukke streik.

Lønnsveksten i 2020 var opprinnelig anslått til 3,6 prosent, men i revidert nasjonalbudsjett er veksten nedjustert til 1,5 prosent som følge av virussituasjonen.

– Sykepleiermangelen er ramme alvor for de som bærer konsekvensene. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge, sier Larsen i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.

– Sykepleiernes signal i uravstemning er slik sett ikke bare for seg selv, men også på vegne av pasienter og pårørende. Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleierkompetanse i pandemi eller ikke, men samfunnskritisk funksjon er særlig synliggjort i år, sier hun.

Hun mener at dette tariffoppgjøret ikke vil klare å løse alt, men at det kan fremvise tydelige tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i kommunens helsetjeneste.

Plassoppsigelse er meldt i dag og første mulige streiketidspunkt for sykepleierne i kommunene er første uken i november.

