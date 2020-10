Oljefondet med avkastning på 4,3 prosent i tredje kvartal

Oppgang i aksjemarkedet bidrar til at Nicolai Tangen kan legge frem tall som viser positiv avkastning for tredje kvartal.

FERSK: Nicolai Tangen legger frem sin første kvartalsrapport som sjef for Oljefondet. Vis mer byoutline Gisle Oddstad

Publisert: Oppdatert: 15. oktober 2020 10:40 , Publisert: 15. oktober 2020 10:02

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, fikk i tredje kvartal 2020 en avkastning på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner.

– Finansmarkedene var fortsatt preget av usikkerhet knyttet til coronaviruset. Likevel ga aksjemarkedene god avkastning i kvartalet. Særlig var oppgangen drevet av amerikanske teknologiselskaper, sier Oljefondet-sjef Nicolai Tangen i en uttalelse.

Fondet har tatt igjen det tapte etter coronafallet i aksjemarkedet tidligere i år. Så langt i år er avkastningen på 224 milliarder kroner.

Aksjeoppgang

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 5,7 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,9 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent.

Fondets avkastning var 3 basispunkter lavere enn avkastningen på referanseindeksen, noe som betyr at avkastningen var 0,03 prosentpoeng svakere enn en et mål fastsatt av Finansdepartementet.

Oppgangen for fondet i tredje kvartal kom etter en nedgang på minus 3,4 prosent i første halvår 2020.

Kronen styrket

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 97 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tatt ut 105 milliarder kroner fra fondet.

Markedsverdien av fondet økte med 210 milliarder kroner til 10.610 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

70,7 prosent av fondet var investert i aksjer, 2,7 prosent i unoterte eiendomsinvesteringer og 26,6 prosent i renteinvesteringer.

Tangen overtok 1. september, da Yngve Slyngstad gikk av etter 12 år som sjef for Norges pengebinge. Det betyr at Tangen var sjef i én av kvartalets tre måneder, mens Slyngstad hadde hovedansvaret de resterende to månedene.

