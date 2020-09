Økt etterspørsel fra dagligvarebransjen ga produksjonshopp i industrien

Norsk industriproduksjon steg 1,8 prosent i juli etter kraftige fall under coronakrisen. Økt etterspørsel fra dagligvarebransjen er hovedgrunnen til oppgangen.

Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 7. september 2020 08:52 , Publisert: 7. september 2020 08:09

Det viser tall fra SSB. Statistikken er en nasjonal produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Til tross for oppgangen i juli falt den norske industriproduksjonen 4,2 prosent siden forrige kvartal.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til nedgangen i denne perioden, med et fall på 7,7 prosent.

Coronakrisen får mye av skylden, men sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken trekker også frem oljeinvesteringene som har falt tungt så langt i år:

– Dette kan kanskje høres litt pussig ut, ettersom investeringstellingen for olje- og

gassvirksomheten heller har indikert en forsiktig oppgang i sokkelinvesteringene i år. Men som vi har vært inne på tidligere spises dette opp, og vel så det,

av en stadig økende kostnadsinflasjon, skriver hun i Handelsbankens morgenrapport.

Dagligvareboom

Økningen i juli på 1,8 prosent er bedre enn ventet. På forhånd spådde økonomer i DNB Markets en oppgang på 0,4 prosent - det samme som måneden før.

Forventningene om den beskjedne oppgangen kom etter at produksjonen har falt kraftig. Ifølge Handelsbanken var fallet fra toppen i januar til juni på nesten åtte prosent, hovedsakelig på grunn av nedtur i de delene av industrien som er knyttet til oljebransjen.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrier bidro mest til den samlede økningen. Næringsgruppen hadde en produksjonsøkning på seks prosent i juli.

Ifølge SSB henger økningen sammen med høy etterspørsel fra dagligvarebransjen.

Norsk dagligvare hadde en verdivekst på mer enn 20 prosent i andre kvartal, som var preget av hjemmekontor, karantene og reiserestriksjoner.

Analysebyrået Nielsen, som sto bak undersøkelsen, trakk frem at flere måltider ble spist hjemme, karanteneregler la begrensninger på grensehandelen og hytteforbud sørget for at de fleste tilbrakte påsken hjemme.

Oppgang i eurosonen

Oppgangen i juli kommer etter flere måneder med lav produksjonsaktivitet i industrien. Til tross for høyere aktivitet i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, er en rekke næringer fremdeles sterkt preget av coronakrisen.

Samtidig viser estimerte tall fra EUs statistikkontor Eurostat, at den samlede industriproduksjonen i land i eurosonen økte med ti prosent fra mai til juni i år. Eurosonen omfatter de 19 EU-landene som bruker euro som valuta.

I månedene før mai var produksjonsfallet kraftig, også i eurosonen. Til tross for oppgangen er produksjonsaktiviteten fortsatt lav sammenlignet med juni i fjor.

– Vi merker oss også at industrilederne her hjemme melder om fortsatt negative produksjonsutsikter, tredje kvartal sett under ett. Dette står i skarp kontrast til hva vi ser blant flere av våre handelspartnere, hvor industriaktiviteten heller fortsetter oppover igjen, skriver Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport.

