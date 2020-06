Største mai-oppgang for norske boligpriser noensinne

Boligprisene i Norge steg 1,9 prosent forrige måned. Det er den største prisoppgangen Eiendom Norge noensinne har registrert i mai.

Eiendom Norge melder om en kraftig prisoppgang på boliger i alle områder i Norge.

– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han forteller videre at utviklingen mer enn korrigerer fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av coronatiltakene.

De norske boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner var prisoppgangen på 1,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Prisoppgangen må sees i lys av gjennomåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank, sier Lauridsen.

Dette er forskjellen på nominelle og sesongjusterte boligpriser: Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent. Sesongjusterte priser:

Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned. Vis mer vg-expand-down

Færre solgte boliger

Samme måned ble det solgt færre boliger, sammenlignet med fjoråret. Det var også færre boliger lagt ut på markedet.

Til sammen 9.615 boliger ble solgt i mai, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Samtidig ble det lagt ut 11.217 boliger til salgs, en nedgang på 18,4 prosent målt mot fjoråret.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier Lauridsen.

– Kan ha passert bunnen

Sjeføkonom Kari Due-Andersen i Handelsbanken sier at dagens boligpristall var «ganske sterke».

– Vi hadde en følelse av at vi kunne ha passert bunnen i boligmarkedet allerede, og det ser ut til å kan ha vært tilfelle, sier Due-Andersen i en telefonsamtale med E24.

Due-Andersen peker på at etterspørselen – og tilbudet – har tatt seg opp, slik at aktiviteten har hentet seg noe inn igjen.

– Vi har ikke vært spesielt negative til boligmarkedet, blant annet på grunn av rentekuttene. Både etterspørselen og tilbudet falt tidligere i år, så balansen i boligmarkedet var relativt grei hele veien. Det så ikke ut til å bli noe stort prisfall, sier sjeføkonomen.

Due-Andersen fremhever at det kan være prisene henter seg inn igjen etter å ha falt tidligere.

– Corona-krisen gjør at husholdningenes inntekter trolig vil bli lavere i årene fremover. Husholdningene har da mindre anledning til å by opp boligprisene fremover, sier Due-Andersen.

Sjeføkonom Kari Due-Andersen i Handelsbanken.

– Bolig er langsiktig, corona er kortsiktig

Leder Terje Buraas i DNB Eiendom tror den sterke oppgangen skyldes at nordmenn nå tror coronakrisen vil gå over.

– Det som slo meg er at Ola Nordmann har tro på at coronakrisen går over. Bolig er langsiktig, corona er kortsiktig, sier Buraas.

Han sier prisoppgangen er vesentlig sterkere enn det DNB så i egne tall, spesielt i Oslo.

– Det jeg leser av dette er at boligmarkedet var veldig solid da vi gikk inn i coronakrisen, og det har vi tatt med oss nå. Bankene både vil og kan finansiere, og renten betyr veldig mye.

Nedgangen i nyboliger spiller også inn, mener han.

– Det er lansert lite nytt nå i det siste, fordi utbyggerne ble usikre da corona kom, som også gjør at de som skal kjøpe bolig nå må velge brukt. Det er nok mange ting som slår inn, men det er ingen tvil om at den norske befolkningen har tro på egen økonomi, sier Buraas.

Størst oppgang i Oslo

Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i mai skjedde i Oslo, der prisene steg med 2,2 prosent. Nominelt var oppgangen her på 2,4 prosent.

Blant de øvrige storbyene steg de nominelle boligprisene i Bergen med 2,1 prosent. I Trondheim var oppgangen på 1,8 prosent, i likhet med Stavanger.

I Tromsø var den nominelle oppgangen på 1,5 prosent, mens i Kristiansand steg prisene med 2,3 prosent.

Buraas i DNB Eiendom sier han er spesielt overrasket over at oljebyene også er sterke.

– Kristiansand er opp 2,3 prosent nominelt, Stavanger 1,8 prosent. De er jo ikke bare rammet av corona, de har også oljesmellen. Bergen på sin side har aldri helt forstått corona, der går det jevnt og trutt hele tiden, om så med lavere omsetning. Priser og utvikling har vært helt jevnt gjennom hele coronakrisen.

Trondheim er dermed den eneste av de store byene som ender omtrent som forventet for DNB-toppen.

– Det blir spennende å se utover høsten. Juni ser normalt ut i våre tall, og så spørs det utover høsten når de som er permittert får vite om de kommer tilbake i jobb eller om det blir varig ledighet.

Ventet små endringer

På forhånd ventet analytikerne i Nordea Markets omtrent uendrede boligpriser i mai, men understreker i sin morgenrapport at «usikkerheten er stor».

– Selv om arbeidsledigheten vil forbli høyere enn før krisen, er rentekuttet fra Norges Bank kraftfullt og vil bidra til å støtte opp under boligprisene, skriver meglerhuset.

DNB Markets ventet på sin side en sesongjustert oppgang i boligprisene på 0,3 prosent.

Måneden før, i april, steg boligprisene med 0,5 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,2 prosent den gang.

En bidragsyter til boligprisvekst, er den svært lave boliglånrenten, som fortsetter å falle: