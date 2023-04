Føler seg ydmyket av Oljefondet: – Hensynsløst

Elisabeth Bull Daae (51) har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer, og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen.

I 2018 ble hun kjæreste og flyttet inn med en kollega. De to informerte ledelsen i 2020, etter å ha flyttet sammen, om at dette kunne føre til en rollekonflikt, og Bull Daae ble midlertidig flyttet til en annen stilling.

I denne perioden startet konflikten. Bull Daae mener hun ble fratatt arbeidsoppgaver. I 2021 varslet paret om at forholdet har opphørt.

Bull Daae tok kontakt med HR i fordi hun mente hun hadde et svært dårlig arbeidsmiljø. HR-avdelingen sendte dette til compliance-avdelingen, fordi de klassifiserte det som et varsel.

Nettopp at det ble vurdert som et varsel, har ifølge Bull Daae ført til at hun har blitt utsatt for gjengjeldelse i form av nedlatende oppførsel og trakassering.

Hun mener også at hun har blitt lønnsdiskriminert, og hennes advokat vil legge frem lønnsinformasjon fra mannlige ansatte i NBIM som de mener har tilsvarende oppgaver som Bull Daae hadde. Lønnsinformasjonen vil legges frem for lukket rett.

Oljefondet avviser anklagene, og mener det ikke finnes grunnlag for at søksmålet skal vinne frem. De mener også at de har kjønnsnøytrale lønnsvilkår.