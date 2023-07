Blir ikke kvitt luksushytte: – Markedet stoppet helt opp

Bjørn Dæhlie-selskapet har prøvd å selge luksushytta siden i fjor høst.

TUNGSOLGT: Kjempehytten på Trysil har ligget ute siden i fjor høst uten å få napp.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Midt i skianlegget på Trysil ligger hytta som i annonsen frister med at «noen ganger går drømmer i oppfyllelse».

Tomten har et areal på 3.547 kvadrameter, og hytten har elleve soverom og kan skilte med vinkjeller og himmelsenger.

Prislappen er på 29 millioner kroner.

Hytten er eid av Bakketunet eiendom, som eies av Bjørn Dæhlie og hans forretningspartner Rolf Mobæk. Investorparet håper på avkastning, da de kjøpte hytta for 8 millioner mindre enn prisantydningen for syv år siden.

Hytta ble kjøpt for 21 millioner i 2016.

De to har forsøkt å selge hytta siden i fjor høst, men på tross av det majestetiske innsalget har ingen kjøper vært villig til å møte prisantydningen.

– Markedet er litt avventende. Kunder er usikre på hvordan prisene vil legge seg, sier megler Petter Birkrem i Privatmeglerne, som er ansvarlig for salget.

Les også Kutter prisen på Norges dyreste leilighet igjen: – Går fort i null

Stanset da strømprisen steg

Han sier luksusmarkedet stanset da strømprisene tok fullstendig av i fjor.

Gjennom pandemien og frem til energikrisen og rentegaloppen var det eventyrlig vekst i hyttemarkedet. Nå er situasjonen en helt annen, og Birkrem sier de nå merker at kjøpere nå presser prisene i større grad enn de gjorde tidligere.

– De prøver eventuelt med lave bud men er redd for å nærme seg prisantydning. Etter at strømprisene økte veldig så stoppet luksusmarkedet opp helt, sier han.

Jan Fredrik Bonde jobber som megler i Sem & Johnsen, og har ansvar for flere eiendommer i luksussegmentet.

For øyeblikket har han en bolig i Engelsviken utenfor Fredrikstad ute for salg til en pris på 30 millioner kroner.

Han sier det ikke er full stopp i luksusmarkedet, og at

– De gode eiendommene vil du alltid ha kjøpere på. Det er stor forskjell på en gjennomsnittshytte og de som bruker mer enn 20. Der går det et skille.

Gjennom våren og sommeren har strømprisene stabilisert seg. Birkrem tror flere kjøpere nå venter på et prisfall før de slår til.

– Men rentene som er nå gjør at de som kan kjøpe dyre hytter også ser sitt snitt til å avvente i håp om at selgerne må selge og prisene vil gå ned, sier han.

Bråstans på fjellet

E24 har nylig skrevet om at det er vanskeligere å bli kvitt de dyreste boligene i Norge. Flere meglere har ment at en av årsakene er at mange rike nordmenn, altså potensielle kjøpere, har flyttet til Sveits. Dermed må man forsøke å lokke til seg utenlandske interessenter.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, sier at den største forskjellen i luksushyttemarkedet er tilbudet.

Grethe Meier i Privatmegleren sier markedet for fjellhytter er treigt.

– Noen flere hytter har gått til utenlandske hender, men volumet er lavere. Det er vanskelig å konkludere med de tallene vi har nå, sier hun.

Les også Ser tegn til at mange selger hytta for å betjene boliglånet

Hun tror kjøperne som er aktuelle for de dyreste boligene har økonomi til å tåle det økte rentepresset. Hyttemarkedet som helhet har tråkket kraftig på bremsen. Spesielt på fjellet har interessen for hytte avtatt.

– Sjøhytter er hottest selv om det er stille, men innland og fjell er enda roligere. Nybygg på fjell står nesten stille. Det skyldes pågangen siden pandemien, sier Meier.