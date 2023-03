VIDERE OPP: Sentralbanksjef i Norges Bank, Ida Wolden Bache, satte opp renten i dag. Her fotografert på sitt kontor ved en annen anledning.

Steikje dyrt!

Renten fortsetter å stige. Fremover kan den øke enda mer enn forventet.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Dette er en kommentar

Dagens renteøkning på 0,25 prosentpoeng var helt som forventet. Men selv en liten økning til svir for norske husholdninger.

Renten har ikke vært høyere siden 2009.

Vi nærmer oss i raskt tempo det rentenivået mange opplevde å bli «stresstestet» for da de tok opp boliglån.

Slik fremtidsutsiktene ser ut nå, vil renten stige ytterligere og holde seg høy en god stund. I prognosene til Norges bank ligger styringsrenten på 3,5 prosent ved utgangen av 2024.

Styringsrenten er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Den påvirker igjen diverse markedsrenter som er det vi forbukere betaler.

Disse ligger langt høyere.

Boliglånsrenten vil for eksempel nå 4,8 prosent tidlig neste år, mener Norges Bank.

Vi har vært gjennom flere år med rekordlave renter. Men det er en mager trøst nå for alle som sitter med lån.

I Norge har i tillegg folk flest flytende rente, i motsetning til mange andre land hvor flere har fastrente. Det betyr at renteøkninger merkes ganske umiddelbart på lommeboken. Etter få uker vil bankene sende regningen videre.

Hvis du har et lån på 4 millioner kroner, vil den siste renteøkningen alene gi deg rundt 7800 kroner mer i årlige utgifter, hvis vi tar høyde for rentefradraget rentefradraget Du får fradrag i skatten for renter du betaler. – og med alle mulige forbehold om ulike lånetyper og vilkår.

Men den siste renteøkningen kommer på toppen av en hel serie økninger. Hvis vi ser på økningen det siste halvannet året, blir summene virkelig store. I den perioden vil rentekostnadene for det samme lånet ha økt med hele 93.600 kroner i året.

Folks utgifter til boliglån er mer enn doblet på halvannet år.

Det svir for den brede middelklassen.

Det er mange tusenlapper som går til banken i stedet for kafebesøk, ferieturer, nye møbler eller joggesko til barna. Det er også meningen. For Norges Bank vil dempe aktiviteten i økonomien.

Samtidig mener økonomene at Norges Bank ikke bare ser til prisstigningen når de varsler ytterligere opptrapping av renten. De er også opptatt av at kronekursen kronekursen Prisen på norske kroner målt i valuta.ikke skal bli for lav. Da kan ikke Norges rentenivå over tid være mye lavere enn i landene rundt oss.

Flere observatører peker også på at rentetoppen kan bli enda høyere enn varslet dersom kronen svekker seg ytterligere.

Det kan altså bli verre enn det ser ut som nå.

Den brede middelklassen kan leve med med høyere utgifter, selv om det er surt.

For andre truer renteøkningene hele familiebudsjettet.

Mange med svak økonomi har også boliglån. Kombinasjonen av renteøkninger, høye strømpriser, dyrere mat og annen inflasjon gjør at familiebudsjettet er strukket til bristepunktet. For hver renteøkning vil det kunne ryke for flere.

I min fødeby, Ålesund, er de kjent for å snu på krona. Sunnmøringene har også et kraftuttrykk som passer etter dagens renteøkning.

For nå er det ikke bare dyrt med lån. Det er steikje dyrt.