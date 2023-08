Sjeføkonom om renten: – Kan bli enda høyere enn 4,25 prosent

Rentehevingen var som forventet for økonomene, som nå er usikre på hvor rentetoppen ender.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom

Kortversjonen Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. I tråd med hva som var forventet.

Norges Bank varsler nytt rentehopp i september.

Flere av økonomene er nå usikre på hvor rentetoppen ender. Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, tror vi nærmer oss rentetoppen.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, sier renten kan bli høyere enn 4,25 prosent dersom inflasjonen blir sterkere enn det sentralbanken har lagt til grunn.

– Hevingen er som ventet. Det er interessant å se hva de sier om videre renteheving. I banen deres ligger det en mulighet for en ytterligere heving i september, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, til E24.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Det var i tråd med forventningene.

Norges Bank varsler også nytt rentehopp i september.

– Det er litt på den haukete siden. Ser vi på rentebanen i juni, var det i overkant av 50 prosent sjanse for heving i september. De bruker nå anledningen til å varsle om dette nå. I forkant var vi usikre på om de kom til å være så tydelig allerede nå. Når det nå gjør dette, mener de alvor med denne innstrammingen sier Hov.

– Det er helt klart et poeng for Norges Bank å holde forventningen til styringsrenten oppe i markedet fremover, legger han til.

Sjeføkonom i Handelsbanen Marius Gonsholt Hov

Usikker på rentetoppen

– Det mest interessante er at Norges Bank såpass tydelig signaliserer nok en renteoppgang i september, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom.

– Hvis inflasjonen skulle bli sterkere enn sentralbanken har lagt til grunn i sine prognoser, kan også renten bli enda høyere enn 4,25 prosent, sier hun videre.

Marius Gonsholt Hov sier det er vanskelig å si hva som blir rentetoppen.

– Prognosene våre sier 4,25 prosent, som deres rentebane fra juni. Nå åpner Norges Bank for en topp på 4,5 prosent. Potensielt sett ser vi to økninger før året er omme. De er litt mer frempå nå, sier han.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier at slik situasjonen ser ut nå så tror han på en rentetopp på 4,25 prosent.

– Men det er usikkert. Det peker også Norges Bank på.

– En faktor vi er obs på er kronekursen og rentenivået ute. Om narrative rundt økonomien i USA og ikke minst prisveksten skifter, slik vi kanskje tror, så kan det gi forventninger om høyere renter i USA. Det kan bidra til å svekke kronen og trekke rentetoppen opp her hjemme, sier han.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier det er usikkert hvor rentetoppen ender.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, sier han mener vi nærmer oss rentetoppen.

– Utviklingen har vært omtrent som ventet, og vi har nå et rentenivå som virker dempende på presset i økonomien. Det er ganske åpent hvordan det vil utvikle seg videre. Både Norges Bank og utenlandske sentralbanker sier rett ut at de ikke kan forplikte seg til en langsiktig renteutvikling, da det er usikkert hvordan rentehevingene vil virke på økonomien, sier Jullum.

Tydelig signal fra Norges Bank

Kari Due-Andresen mener prisveksten på tjenester, som har holdt seg ganske høy, blir særlig viktig å følge med på frem mot neste rentemøte i september. I tillegg mener hun utviklingen i kronekursen vil være viktig.

– Dersom kronekursen svekker seg igjen, slik at den importerte inflasjonen blir høyere, kan det også føre til at rentetoppen justeres, sier Due-Andresen.

Også Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, sier beslutningen var i tråd med forventningene.

– Vi ser ingen store markedsbevegelser. Norges Bank peker på at inflasjonen er langt over målet, og at aktiviteten i økonomien fortsatt er høy. Det tilsier at man trenger en høyere rente og at banken styrer mot en ny renteheving i september, sier hun.

Les på E24+ Renten øker igjen: – Bankene straffer de lavmælte og forsiktige mest

– Vondt for oss alle

Forvalter Olav Chen i Storebrand sier at 80 prosent av de rentehevingene vi ser nå ble varslet for to år siden. Han betjener det vi er inne i nå som en «periode man må prøve å komme seg gjennom».

– Det er bra at de bekjemper det, for det er vondt for oss alle. Det reduserer vår kjøpekraft og gjør økonomiens funksjonsmåte dårligere, sier Chen.

Han sier videre at nordmenn fremover må planlegge bedre.

– Renten tidligere var unormalt lav. Mange burde bundet renten under pandemien. Da kunne man sovet godt nå. De siste 20 årene har det meste gått riktig retning for de norske husholdningene.