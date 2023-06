Regjeringen skroter omstridt skattegrense på 750.000 kroner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at folk som tjener over 750.000 kroner kan få skattelettelser i neste års statsbudsjett. Regjeringen vil ikke sette en ny skattegrense.

SKATTEBESØK: Trygve Slagsvold Vedum på vei ut av det svenske finansdepartementet for vel en uke siden. Bak ham er statssekretær Lars Vangen.

Etter valget bestemte Ap og Sp seg for et helt konkret tall helt konkret tall«Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner og øke skatten for andre», skrev Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen. for hvem som skulle betale mer i inntektsskatt – og hvem som skulle betale mindre:

Folk som tjente mindre enn 750.000 kroner fikk skattelettelser

De som tjente mer kom til å få høyere skatt

– Tallet var riktig da vi lagde Hurdalserklæringen sammen i 2021, men det er en annen virkelighet i dag fordi det har vært to lønnsoppgjør imellom. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil automatisk justere tallet opp på grunn av prisvekst og lønnsvekst, sier finansminister Vedum til VG.

For noen av de som tjener over 750.000 kroner, så betyr det trolig at de vil få lik eller mindre skatt neste år. Detaljene blir først klare i statsbudsjettet.

– Kommer dere til å sette en ny grense?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi skal sammen sørge for skattelette til de som vi snakket om i regjeringserklæringen, sier han.

ENIGE OG TRO: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte regjeringsplattformen sin på Hurdal høsten 2021.

I fjorårets budsjett innførte regjeringen også en ekstraordinær arbeidsgiveravgift arbeidsgivere på den delen av lønnen som er over 750.000 kroner.

– Den kommer vi til å fase ut. Den er situasjonsbestemt. Når vi til høsten kommuniserer med Stortinget om budsjettet, så kommer vi til å signalisere en vei for denne og, sier han.

I revidert nasjonalbudsjett får en pensjonist som har rundt 300.000 kroner i pensjon 4500 kroner mindre i skatt allerede i 2023. 400.000 tusen pensjonister fikk redusert skatt grunnet vedtaket i forrige uke, ifølge regjeringen.

Vedum lover mer skattelette til både pensjonister og folk med vanlig inntekt.

– Så du kan love flere skatteletter før du er ferdig i regjering?

– Ja, det kommer til å skje.

– Mindre verdt

Hvis regjeringen hadde beholdt grensen på 750.000 kroner, så ville stadig flere grupper måtte betalt mer i skatt. I mai var prisveksten på 6,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge SSB.

– 700.000 kroner i år er mindre verdt enn det var i 2021. Vi ønsker ikke at du reelt sett skal få en høyere skattebelastning. Vi vil at det skal være litt mindre, sier Vedum.

UNDER EU-FLAGGET: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen i finansdepartementes økonomiavdeling, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Norges ambassadør til Sverige, Aud Kolberg på vei til det svenske finansdepartementet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet før stortingsvalget at vanlige folk skulle få skattelettelser, mens rike skulle betale noe mer. Aps valgkamp-slagord var «vanlige folks tur» og introduksjonen på Hurdalsplattformen var «en regjering for vanlige folk».

Velgerne har flyktet fra både Ap og Sp etter valget. Mange av dem har gått til Høyre.

– Angrer du på at dere satte et konkret skatte-knekkpunkt?

– Det var en politisk prioritering. Vi ønsket å få inntektsskatten ned. Den samlede inntektsskatten er lavere nå enn da Erna Solberg styrte, sier han.

Inntektsskatten er totalt sett redusert med 2,6 milliarder kroner.

Vedum understreker at de som tjener mellom 800.000 kroner og en million kun har fått noen hundrelapper mer i skatt.

SKATTEBESØK: Trygve Slagsvold Vedum på vei ut av det svenske finansdepartementet for vel en uke siden. Bak ham er statssekretær Lars Vangen.

– Men den gangen visste dere også at det kom til å komme nye lønnsoppgjør. Hadde du spart deg for trøbbel uten den grensen?

– I en regjeringsplattform sette du felles mål og forpliktelser. Det er en verdiformulering, et mål. Så har lønnsoppgjørene også blitt høyere enn vi trodde. Verden har vært ganske mye røffere enn det vi så på det tidspunktet, sier Vedum.

– Hvorfor holder dere ikke grensen på 750.000 kroner, slik at dere kan få inn mer penger og finansiere mer velferd?

– Det er viktig at folk som går på jobb og har vanlige inntekter skal oppleve forsiktig skattelette, istedenfor skatteskjerpelse, sier han.

Vedum gjentar løftet om at det ikke kommer nye skattebomber etter et år med lakseskatt-bråk og kraftskatt-trøbbel.

– Vi skal ikke ha flere av den typen store skattegrep, sier han.