Tibber sier opp inntil 50 ansatte

Strømselskapet kutter drastisk etter et tøft 2022.

Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

– Ja, det stemmer. Det vil være sluttpakker som ansatte får tilbud om og en frivillig ordning for de som har vurdert å finne noe annet fra før, sier pressekontakt i selskapet, Gaute Haaversen-Westhassel til E24.

Selskapet har 350 ansatte i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland.

Det var DN som omtalte saken først. I fjor fikk selskapet et underskudd på 509 millioner kroner. Nå tas det grep for å øke lønnsomheten, skriver avisen. Omsetningen økte samtidig fra 2,9 til 8,3 milliarder kroner.

Klagestorm

I oktober i fjor valgte strømselskapet å bytte faktureringsmodell, hvor de forskuddsfakturerte hver kundes forbruk frem til forfallsdato.

Grepet falt ikke i god jord blant kundene og den tidligere kundefavoritten ble gjenstand for en massiv klagestorm.

Etter et kraftig omdømmefall, tok Tibber i desember grep og gjorde det mulig for kundene å omgjøre beløpet Tibber hadde beregnet at de ville bruke.

Omgjøringen ble mulig på forfallsdagen.

Men fra mars i år av gjorde selskapet retrett og gikk tilbake til vanlig etterskuddsfakturering igjen.

