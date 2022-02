Kan bli gratis strøm i Nord-Norge og Trøndelag til våren

Til våren og sommeren kan det i perioder bli gratis strøm i Nord-Norge, Trøndelag og Nord-Sverige, tror kraftanalytikere.

Årsaken er enkel, vannmagasinene kan komme til å renne over. Mer vindkraft i våre naboland og dårlig overføringskapasitet bidrar også til at kraftoverskuddet kan bygge seg opp.

Søringene, derimot, kan se langt etter nullpriser. Der kan man måtte betale en krone per kWh før moms og avgifter, hvis spådommene til kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Nena Storm Geo slår til. NVE sier de frykter dyr strøm ut året.

Det var energinyhetsbyrået Montel som først omtalte saken i et nyhetsbrev.

– Sannsynligheten er økende for at man får en situasjon hvor magasinene rett og slett går fulle og da blir det tap av vann i systemet. Da er verdien på vannet null, sier Seland til VG.

– Så da blir spotprisen i prisområde 3 og 4, gratis?

– Ja, det er absolutt en viss sannsynlighet for at den blir det i perioder hverfall, slik det var sommeren 2020, sier Seland. Han legger til at det selvsagt er knyttet en del usikkerhet til disse forventningene men at fyllingsgraden i Nord-Norge og Nord-Sverige nå ligger fem prosent poeng høyere enn det som har vært normalt de siste 20 årene.

– Perfekt storm

Olav Botnen, senior analytiker i Volue Insight, legger vekt på at det er bygget mye onshore vindkraft i Nord-Sverige som det foreløpig ikke finnes avsetning for. Først når det bygges en batterifabrikk i 2024 og to stålfabrikker der i 2026, vil mye av denne strømmen tas unna.

– Det er kanskje så mye som 25–30 TWh i strukturelt kraftoverskudd i Nord-Norge og Nord-Sverige tilsammen, noe man «brenner litt inne med» nå. I tillegg har det kommet mye vind og nedbør som gjør at man har 8 TWh mer vannressurser enn normalt i sikte. Når mildvær samtidig reduserer forbruket, har man fått en perfekt storm, sier Botnen til VG.

At svenskene har lagt ned to reaktorer i Sør-Sverige, påvirker ifølge Botnen også også flyten i kraftnettet.

– Nettforbindelsen mellom nord og sør virker ikke som den skal for tiden, siden kapasiteten har blitt redusert av Svenska Kraftnät som har ansvaret for det svenske kraftnettet. Strømmen i Sverige går nå fra Stockholmsområdet mot Göteborg og det er ikke det svenske nettet bygget for. Derfor må de redusere kraftflyten vesentlig fra nord til sør, sier Botnen.

– Prisene kan kollapse

Han tror også at trøndere og nordlendinger kan få strømpriser ned mot null denne våren og sommeren.

– Prisene kan kollapse hvis været der oppe blir litt voldsomt. Når det blir mye vind og mye vann tilgjengelig samtidig, går prisen mot null, sier Botnen. Men dette vil neppe vare så lenge, siden det sjeldent blåser kraftig og sammenhengende over lengre tid

– Aldri før i historien har det vært så forskjellige priser over så lang tid mellom nord og sør, sier Botnen om situasjonen vi har sett denne vinteren.

– En krone i sør

Elspotområde NO3 omfatter nordre og vestlige del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal mens område NO4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge.

Seland i Nena Storm Geo peker på at det er en sterk hydrologisk balanse i nordlige deler av Norden, at det kommer inn ny vindkraft i Nord-Sverige og Finland samt at den finske atomreaktoren Olkiluoto 3 snart starte prøveproduksjon.

– Det blir en enormt sterk kraftbalanse, og stor sannsynlighet for priskollaps og en situasjon der man taper vann, slik vi

så sommeren 2020, sier Seland til Montel.

I 2020 var det også perioder med gratis strøm i Sør-Norge, det ligger det ikke an til i år. Langt derifra.

– Rundt ren krone per kWh i Sør-Norge til sommeren er vel et greit anslag, mener Seland.

Skal prisene synke i sør må det komme mye nedbør og gassprisene i Europa må falle.

– Men det er ikke en sjans for at vi får de samme lave prisene som i nord, sier Seland.

Flaskehalser

Som VG skrev tidligere mandag, vurderer Statnett en raskere utbedring av kraftnettet mellom Nord-Norge/Midt-Norge og Sør-Norge – for å utjevne de enorme forskjellene i strømpris mellom landsdelene.

Såkalte flaskehalser i kraftlinje-kapasiteten fremholdes som en del av hovedforklaringen på at strøm i Sør-Norge de siste månedene har kostet det mangedobbelte av prisen i nord.

Per 6. februar hadde prisområdene NO3, NO4, SE1 og SE2

et samlet hydrologisk overskudd på nesten 10 TWh, ifølge Seland. I Sør-Norge, på den annen side, estimerer han det kombinerte hydrologiske underskuddet i NO1, NO2 og NO5 til 12 TWh

Montel skriver at Seland venter at en prisdifferanse på rundt 120 euro mellom nord og sør i Norge vil kunne holde seg ut september.

Ferske tall fra NVE viser at Nord-Norge, prisområde 4, hadde høyest magasinfylling med 63,7 prosent mens Norge som helhet lå på 48,9 prosent ved utgangen av uke fire. Medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt for årene 2002–2021 er 59,7 prosent.

