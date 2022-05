Lange ventetider på elbil: Kjøpte bruktbil til samme pris som ny

Lange leveringstider på nye personbiler gjør at bruktbilprisene stiger. Flere kjøper brukt elbil for like mye som en ny.

Tesla-eier Stein Are Haugen solgte og kjøpte brukt elbil til prisen av ny.

Propper i verdens forsyningskjeder har ført til lange ventetider på ny bil og at nybilsalget faller. I april falt nybilsalget i Norge med hele 26 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det gjør at bruktbilprisene øker, spesielt på elbiler hvor ventetiden er lengst og etterspørselen størst.

– Nå er det mulig å tjene penger på brukte elbiler. En trend som tidligere har vært forbeholdt veteranbiler, sier Kristian Melchior, sjef for bruktbilforhandleren Rebil.

Han sier at pågangen har økt de siste månedene – at stadig flere vil selge bilen sin og at stadig flere vil kjøpe.

– Elbilene er de klart mest populære i markedet. Elbiler med rekkevidde er det aller heteste, elbiler med litt rekkevidde er ganske hot og deretter kommer fossilbiler, sier Melchior.

På bilforhandlerens nettsider ligger blant annet en Tesla Model 3 og en Polestar 2, som ble solgt for henholdsvis 13.000 kroner og 30.000 kroner mer enn nypris.

Daglig leder Kristian Melchior i Askeladden-konseptet Rebil.

Kjøpte brukt for nypris

Samtlige ti mest populære nye personbiler solgt hittil i år er elbiler, med Tesla Model Y på en soleklar førsteplass.

Men for å få fatt i en ny Tesla nå må du regne med en leveringstid på 6–10 måneder.

Det orket ikke Tesla-eier Stein Are Haugen å vente på. Han ville bytte ut sin Tesla Model X til den mindre bilen Tesla Model 3.

I vinter gjorde Haugen derfor et innbytte gjennom en bruktbilforhandler. Bruktbilforhandleren kjøpte hans Tesla Model X for nypris, samtidig som han kjøpte en Tesla Model 3 til nypris.

– Jeg kjøpte bilen for det samme som nybilpris, men da fikk jeg litt ekstrautstyr som vinterdekk i tillegg. Også slapp jeg å vente på den, sier Haugen til E24.

Haugen forteller at han ikke opplever at han kan stole på leveringstidene til elbilprodusentene.

– Mange spekulerer på om bilen kommer neste uke eller om den kommer i november, sier han.

Bruktmarked i vinden

Hittil i år er det solgt 34.010 nye elbiler i Norge, en oppgang på 28,9 prosent sammenlignet med i fjor. Men i april falt antall nye elbiler, noe som illustrerer leveringsproblemene til elbilprodusentene.

Samtidig steg antall bruktimporterte elbiler med 54,7 prosent i april måned.

At interessen for brukte elbiler har økt er merkbart hos markedsplattformen Finn.no.

– Etterspørselen etter elbiler vært helt enorm, spesielt fra mars av. Elbiler markert som solgt eller avpublisert på Finn har i mars og april ligget på rundt 20 prosent, sammenlignet med normalen som er 13–14 prosent, sier Eirik Håstein, leder for Finn motor i en melding.

Også søk etter elbiler har hatt en oppsving på Finn – og særlig modeller som Tesla, Audi e-tron og Nissan Leaf er populære.

Norsk elbilforening har spurt nordmenn i fem år hvilken type bil de mest vil velge neste gang de skal kjøpe bil. Ny elbil har toppet listen de siste tre årene, og frem til i år har brukt dieselbil vært nordmenns favoritt nummer to.

I 2022 har derimot brukt elbil tatt over annenplassen.

