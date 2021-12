Forbyr omstridt trygdegrep

Mange kommuner trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosialhjelp. Det gjør SV og regjeringen nå ulovlig.

Audun Lysbakken og SV var i valgkampen uenige med Ap om hvor mye familier på sosialhjelp skal få. Sammen med Sp er trioen nå enig om å gi mer. Vis mer

Barnetrygd er et fast beløp alle under 18 år får hver måned, mens sosialhjelp er en stønad som gis til personer som ikke er i stand til sørge for eget livsopphold, det vil si de som har aller minst.

Fram til nå har 238 kommuner, eller rundt to av tre, gitt mindre i sosialhjelp til familier hvor barna mottok barnetrygd.

Kommunene med dette omstridte trygdegrepet har hatt én prosent høyere barnefattigdom enn kommunene som lar være å kutte sosialhjelpen.

Nå gjør SV og regjeringspartiene Ap og Sp det ulovlig for kommuner å avkorte sosialhjelpen på denne måten.

Forbudet er en del av partienes enighet om nytt statsbudsjett. Lovendringen var ikke del av budsjettet som regjeringspartiene Ap og Sp la frem på egen hånd, men kom inn etter forhandlinger med SV.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna Vis mer

Jubler for barn under fattigdomsgrensa

– På vegne av titusener av barn i Norge som lever under fattigdomsgrensa, jubler vi i Redd Barna i dag. Nå skal også barna i familiene med dårligst råd få beholde barnetrygden sin, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, til E24.

Lovforslaget fra budsjettpartiene tar sikte på å tre i kraft 1. september 2022, ifølge Vårt Land.

– Vi er utrolig glad for at regjeringen har lyttet til folk og nå gjør det eneste rette i denne saken. Dette har vært en uforståelig praksis som folk flest ikke har visst om, sier Lange.

SV vant dragkamp i budsjettforhandlingene

I valgkampen i høst var Ap eneste parti på venstresiden som ville fortsette praksisen hvor kommunene kunne kutte i sosialhjelpen.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Vis mer

– Vi vil la det være opp til kommunene. Vi vil ikke tvinge kommuner til å holde den utenfor, sa Kari Henriksen, da stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen, til E24 i valgkampen.

SV var derimot klare på at de ønsket å gi mer til barnefamiliene på sosialhjelp.

– Det er en tydelig forskjell mellom Arbeiderpartiet og oss i fattigdomspolitikken. Jeg mener det å sikre et helt grunnleggende økonomisk trygghet ikke skal være valgfritt for norske kommuner. De som har minst, må få mer å leve av, også de på sosialhjelp, sa Lysbakken til E24 før valget.

Sp var også klare på at de ønsket at kommuner ikke skulle kunne kutte i sosialhjelpen på grunn av barnetrygden. Sammen er de tre partiene nå enige om å innføre et slikt forbud.