Nye metoder gjør det fortsatt mulig å gjemme penger i skatteparadis

Det blir stadig vanskeligere å skjule formuer i utlandet. Men nye kreative metoder gjør det fortsatt fullt mulig.

Kjøp av dobbelt statsborgerskap, kjøp av eiendommer og bruk av truster seiler opp som populære metoder for å skjule penger i skatteparadiser. Vis mer

Dette er ikke en personlig økonomi-artikkel om hvordan du kan gjemme unna formue i utlandet.

Det er en artikkel om de mange utfordringene som norske skattemyndigheter fortsatt står overfor i jakten på slike penger.

Glem bankkonto i Sveits

Det er blitt stadig vanskeligere å gjemme unna formue i utlandet.

I flere tiår var det bare å opprette en anonym bankkonto i Sveits eller Luxembourg. Og så dra ned og ta ut kontanter ved behov.

Men flere internasjonale dokumentlekkasjer, der noen i tid kom like etter skatteinntektene falt kraftig for mange OECD-land under finanskrisen i 2008–2009, tvang frem endringer.

Det store gjennombruddet kom imidlertid først i 2017. Da undertegnet mange land en avtale om automatisk utveksling av skattedata.

Skattedirektører Nina Schanke Funnemark har fortsatt nok av utfordringer i jakten på skjulte formuer. Vis mer

Skallselskaper i paradis

Ett svar for de som måtte flytte pengene ut fra bankkontoer i Sveits, har vært å opprette skallselskaper i mer fjerntliggende skatteparadiser.

– Det internasjonale samarbeidet bidrar til at vi får kontoopplysninger og andre finansielle opplysninger hvor eier er kjent. Det problematiske for oss er når man bruker postboks- og skallselskaper hvor eier er skjult.

Det sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til Aftenposten/E24.

Hun legger til:

– I de tilfellene er det like vanskelig å få innsyn som det tidligere var for bankkontoer.

Pandora papers Pandora papers er en lekkasje av 11,9 millioner hemmelige dokumenter.

Lekkasjen stammer fra 14 ulike firmaer verden over som alle jobber med å sette opp og administrere anonyme selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder.

Blant de mange avsløringene er at kongen av Jordan i all hemmelighet kjøpte luksuseiendommer for nær 1 milliard kroner i USA og England, samt at Tsjekkias statsminister har unnlatt å opplyse at han eier et slott i Frankrike via selskaper i skatteparadiser.

Samarbeidet har vært ledet av det internasjonale journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Det var ICIJ som først fikk lekkasjen. Det er ikke stilt noen betingelser i forbindelse med at ICIJ fikk dokumentene. Ingen mediehus har betalt noe for å få tilgang. Vis mer

Kjempet mot åpne registre

Både De Britiske Jomfruøyer og Cayman-øyene har vært under sterkt press for å gjøre registrene over hvem som er reelle eiere (beneficial owners) mer åpne.

De har begge kjempet imot. Men hvis vi skal tro på det britiske utenriksdepartementet, så har de to nå lovet å ha åpne, offentlige registre fra januar 2024.

Fra bankkontoer til eiendom

Et alternativ til bankkontoer eid direkte eller via skallselskaper, er å eie eiendom.

Pandora papers viser at de som skjuler formuer har fått økt appetitt på eiendom.

– Det er ikke standardisert og enkelt å finne den reelle eier bak eiendommer. I Norge har vi også utfordringer med at det ikke er plikt til å tinglyse eiendom, sier Funnemark.

Skattedirektøren ønsker seg derfor tinglysningsplikt i Norge.

Dobbelt statsborgerskap

Noe relativt nytt som er blitt populært, er det som på norsk kan kalles statsborgerskap via investeringer (citizenship by investment, CBI).

– Det å selge pass og statsborgerskap er blitt en stor industri. Og det kan underminere ordningen med automatisk informasjonsutveksling mellom land, sier professor Anette Alstadsæter på Senter for skatte- og adferdsendring ved NBMU på Ås.

Flere land som normalt forbindes med skatteparadiser, tilbyr nå slike statsborgerskap.

Blant disse finner vi Antigua & Barbuda, Grenada og St. Lucia. Mot å betale en avgift på typisk 100.000 dollar, tilsvarende nå 850.000 kroner, kan man få statsborgerskap også der.

Foreløpig skal det være rundt 40.000 personer verden over som i perioden 2013–2019 har benyttet seg av dette tilbudet.

Kan det friste med et ekstra pass, utstedt på for eksempel St. Lucia? Vis mer

Kan bli et problem

Men det er ingen tvil om at dette kan bli et reelt problem også for Skatteetaten.

Fra 1. januar 2020 har Norge tillatt dobbelt statsborgerskap.

En nordmann som også får statsborgerskap på for eksempel St. Lucia kan da være uærlig, og kun oppgi dette siste statsborgerskapet når han åpner en bankkonto på for eksempel Cayman.

Da hjelper det ikke at Cayman har inngått en avtale om automatisk å utveksle informasjon om bankkontoer.

For informasjonen om akkurat denne kontoen vil da ikke gå til Norge, men til skatteetaten på St. Lucia.

In South Dakota we trust

Et annet alternativ til skallselskaper er såkalte truster. En trust er en helt egen juridisk struktur som brukes mye i den angloamerikanske verden.

Truster kan gi enda bedre skjul enn skallselskaper.

For selv om man oppretter trusten (en såkalt «settlor») selv, så er man ikke eier av formuen i den lenger. Man er bare tilgodesett (såkalt «beneficiary») av trusten dersom man ønsker å være det.

Formelt sett er det en utpekt forvalter (såkalt «trustee») som har all kontroll over trusten og som formelt eier dens formue.

Sør-Dakota i USA er gjennom truster i ferd med å bli ett av verdens fremste skatteparadiser. Vis mer

– Det er én av flere måter å skjule et eierskap på. Og skjult eierskap er en utfordring, sier Funnemark om truster.

– Har dere sett på problematikken med bruk av truster i enkelte delstater i USA?

– Jeg må snakke generelt. Men det er en situasjon vi er veldig klar over. Og som vi snakker om og deler erfaringer om internasjonalt, svarer hun.

Pandora papers viser at spesielt delstaten Sør-Dakota har seilt opp som et sted der veldig rike mennesker oppretter truster uten innsyn.

Både OECD og EU har lister over land som ikke samarbeider. Men det imponerer ikke disse demonstrantene. Vis mer

