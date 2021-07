Familieparker opplever høy etterspørsel

Det er en bedre sommer for familieparkene enn i fjor, men smittevernbegrensninger gjør at de ikke kan kjøre for full maskin. – Det er jo litt surt, sier økonomidirektør Iver Fyksen på Tusenfryd.

– Vi har mistet 100.000 gjester bare på grunn av sen åpning. I tillegg mister vi gjester på grunn av kapasitetsbegrensningen, forteller økonomidirektør i Tusenfryd Iver Fyksen. Vis mer byoutline Paal Audestad

Publisert: Publisert: I dag 14:35

Også denne sommeren er det mange som tar sommerferien i Norge, og det merker familieparkene.

– Det har vært en enorm pågang og interesse for besøk. Folk har booket ferien tidligere enn normalt. Vanligvis er hovedbesøket i juli, men nå har folk spredt ferien litt mer utover i både juni og august, sier Anniken Bjørnstad Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken i Kristiansand.

Sammenlignet med fjorårets sesong meldes det fra både Tusenfryd og Hunderfossen at årets sesong ser ut til å bli bedre.

– Vi ligger rundt 15 prosent høyere enn i fjor når det kommer til antall gjester, forteller økonomidirektør i Tusenfryd, Iver Fyksen.

Utsolgt for billetter

Alle parkene forteller om utsolgte billetter.

– Stort sett hele juli har vært utsolgt. Nå som august kommer, har vi noen flere ledige billetter, forteller markedssjef i Hunderfossen, Espen Rønning.

– Vi er utsolgt for dagsbilletter frem til 30. juli. Vi ble utsolgt allerede i begynnelsen av juli, sier Schjøtt i Dyreparken.

– På det meste har det vært utsolgt 14 dager frem i tid, forteller Fyksen i Tusenfryd.

Et kjapt internettsøk viser at det tirsdag formiddag var utsolgt for billetter til Hunderfossen frem til 2. august. For Tusenfryd er det utsolgt frem til 5. august, med unntak av en åpning fredag 30. juli.

Ved Dyreparken i Kristiansand har de har gjort ganske mange endringer for å sikre smittevern. De holder blant annet åpent tre timer lenger, og når gjestene kjøper billett får de et innpasseringstidspunkt slik at de spres utover dagen, ifølge Schjøtt. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen/NTB

Metersregelen setter begrensninger

Men i et Norge hvor metersregelen fortsatt gjelder, fører det i år som i fjor til begrensninger på hvor mange gjester parkene kan slippe inn.

Fyksen forteller at fornøyelsesparkene har gått sammen om å lage en smittevernveileder.

– Taket på antall besøkende handler om attraksjonskapasitet. Blant annet må man desinfisere seter, annethvert sete må være ledig og lignende. Det er det nivået vi føler er forsvarlig for å overholde smittevernreglene, forteller Fyksen.

Og dette får konsekvenser.

Besøkende i familieparkene Kristiansand Dyrepark hadde i 2019 hadde i 2019 1.009.164 besøkende . Parken er åpen hver dag hele året.

Hunderfossen pleier i normalt år å ha et sted mellom 250.000 og 300.000 besøkende, ifølge Rønning. I år ble parken åpnet i pinsehelgen, og holder åpent frem til høstferien.

Tusenfryd har i et normalår rundt 450.000 besøkende, ifølge Fyksen. Parken blir normalt åpnet den siste helgen i april, og holder åpent ut oktober. I år kunne ikke parken åpnes før i midten av juni. Vis mer vg-expand-down

– Det er nettopp denne begrensningen som gjør at det ikke går så bra som det burde, sier Fyksen i Tusenfryd.

– Både i år og i fjor har etterspørselen vært veldig høy, så det er jo litt surt.

Han forteller at Tusenfryd på en fin julidag i et normalår har rundt 7000 besøkende. Nå er tallet mellom 3500 og 4000 besøkende pr. dag.

– Ulempen med det er at vi ikke har noen veldig gode dager, men fordelen er at vi heller ikke har noen veldig dårlige dager, sier Fyksen. Han forteller at de totalt sett likevel ikke ligger så dårlig an.

– Kapasitetsbegrensningene gjør at vi må avvise flere tusen gjester hver uke. Men det fører også til at besøket fordeler seg mer utover enn hva det tradisjonelt har gjort, slik at totalen ikke er så ille, ifølge Rønning i Hunderfossen.

Antall gjester nesten på linje med et normalår

Schjøtt i Kristiansand Dyrepark forteller at besøket hos dem nesten er på linje med et normalår. Dette er mye fordi gjestene er kommet tidligere i sesongen og fordeler seg over flere uker enn før, ifølge henne. De går ikke ut med konkrete tall nå.

Rønning i Hunderfossen forteller at det fortsatt er mye igjen av sesongen. De har ikke konkrete besøkstall nå.

– Selv om tallene ikke er helt klare, ser det ut til at besøket i fellesferien havner ca. 20 prosent bak et normalår.

Fyksen i Tusenfryd sier de regner med at antall gjester kommer til å havne på rundt 30 prosent under et normalår.

– Første og fremst fordi vi var pålagt å holde stengt frem til midten av juni.

– Noen av attraksjonene må kjøres på under halv kapasitet for å holde avstandsbegrensningen på en meter. Så for at køene ikke skal bli for lange og at vi skal kunne legge til rette for at gjestene skal holde avstand må vi begrense antall gjester i parken, ifølge Rønning i Hunderfossen. Vis mer byoutline Paul Kleiven / NTB scanpix

Mer stabilt besøk og lettere å bemanne

Samtidig fører begrensningene til mer stabilt besøk.

– Vi har bedre besøk ved dårlig vær fordi folk tar de datoene det er ledig. Vi ligger på det satte volumet hver dag, og det gjør det lettere å planlegge, ifølge Fyksen.

Besøkene spres mer utover forteller han.

– Vi har litt lavere dagsbesøk enn før, men det er mer stabilt, ifølge Schjøtt.

Rønning forteller at de klarer å fylle opp gråværsdager bedre enn de greide før.

– Folk sprer ferien litt mer utover på grunn av at man har vært utsolgt. Det at vi må begrense antall gjester og har hatt utsolgt park hele juli har også sine fordeler. Vi kan lettere planlegge driften med antall ansatte på jobb.

Les mer:

Les også Nordmenn flest vet best selv – eller gjør vi det? Nå overlater flere norgesferien til proffene.