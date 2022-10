Enighet om strømstøtte

SV støtter regjeringens forslag til strømstøtte. I tillegg har de forhandlet inn blant annet økt støtte til studenter og ekstra bostøtte.

Regjeringspartiene og SV er enige om en strømstøttepakke.

Regjeringen og SV er enig om strømstøtte.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier SVs nestleder og forhandlingsleder, Torgeir Knag Fylkesnes i en pressemelding.

I september kom regjeringen med forslag til strømstøtte, som var fremforhandlet med LO, NHO og Virke. Dette forslaget har nå fått støtte fra SV og har dermed flertall.

Samtidig har SV forhandlet frem egne punkter.

Ekstra til studenter og økt bostøtte

For 2022 er dette blant annet 1500 kr ekstra til studenter, økt utbetaling til bostøtte for oktober og november og støtte til distriktsbutikker.

For 2023 øker inntektsgrense for bostøtte frem til juni 2023 og 1500 kroner ekstra i bostøtte fra januar til april.

– Vi må stille opp for de som får det ekstra tøft med høye priser og dyr strøm. Derfor er jeg også glad for at vi nå får på plass en strømstøtte til nærbutikker, at vi øker støtten til matutdeling i Norge og styrket bostøtten, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.

– Regjeringen har også sikret flertall for forslagene om å bevilge 7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og for å styrke Forsvaret.

Støtte til næringslivet

I forslaget fra regjeringen, som det nå er flertall for, er bedrifter kvalifisert til å få strømstøtte derfom strømkostnadene er på minst tre prosent av omsetningen. Det er basert på bedriftenes strømkostnader og omsetning i første halvår.

Støtten til næringslivet er delt opp i to trinn:

Bedriftene kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime hvis de gjennomfører en kartlegging av sin energibruk.

Hvis bedriften også gjennomfører enøktiltak kan den søke om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. Bedriften kan få støtte for inntil halvparten av investeringen i energisparing.

Makstaket på hvor mye støtte en bedrift han få er på 3,5 millioner kroner.

Innrømmer budsjett-feil

Matsentralen Norge får også 2 millioner i økt bevilgning i 2022. Dette ble først foreslått kuttet i statsbudsjettet.

– Behovet for Matsentralene er stort og økende. Kuttet de fikk i forslaget til statsbudsjett ble derfor feil. Nå forsterker vi Matsentralene. Samlet sett får vi med dette på plass viktige tiltak for hele Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen står det at partene er enige om at utgifter i 2023 skal finne sin inndekning i statsbudsjettforhandlingene.

Før helgen sa Fylkesnes til E24 at forhandlingene om strømstøtten sto i stampe og at de «begynte å gå tom for ideer»:

– Det vi sliter med å få til, det er en forståelse for den situasjonen folk står i. Jeg tror høsten kommer til å bli en stor test på om man tar den prisøkningen som er i samfunnet nå på strøm og andre ting, om man tar situasjonen for vanlige folk på alvor, sa han fredag.