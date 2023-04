Enighet i Spekter-oppgjøret

LO Stat og Spekter er enige i de sentrale forhandlingene for over 50.000 LO-medlemmer i Spekter-området. YS har også kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen.

– Jeg er fornøyd, og vi har forhandlet fram et historisk godt oppgjør for våre forbunds medlemmer, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Alle får et generelt tillegg på 14.625 kroner per år.

Det gis ytterligere et tillegg på 5.850 kroner per år til ansatte med en årslønn på 490.242 kroner eller lavere.

Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Det er nøyaktig de samme vilkårene som FriFagbevegelse skrev tidligere i dag at LO Stat krevde.

– Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet i de innledende sentrale forhandlingene i årets lønnsoppgjør med Unio, LO og YS, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, skriver LO Stat i en pressemelding.

Enighet for YS-medlemmene

YS er også enige med Spekter om årets lønnsoppgjør med de samme kronetilleggene som LO Stat fikk.

– Vi har fått til et resultat som gir et godt utgangspunkt for det som skal skje lokalt i virksomhetene. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS-medlemmene i YS Spekter-området.

Unio enige med Spekter i innledende forhandlinger

Unio og Spekter kom mandag ettermiddag også til enighet i de innledende sentrale forhandlinger om årets tariffoppgjør.

Økonomi er ikke et tema i disse forhandlingene. Partene er blitt enige om prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret og frister for videre forhandlinger.

Unio har 53 000 medlemmer i tariffområdet, de aller fleste innenfor helseforetakene.