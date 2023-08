Kritisk til rentehevingen: – Det kan vi ikke akseptere

ARENDAL (E24): LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener ny renteøkning er feil vei å gå. Men selv har hun ikke svaret på hvordan man skal få ned prisveksten. – Hvis jeg hadde hatt løsningen hadde jeg fortjent en nobelpris.

E24 møter LO-leder Peggy Hessen Følsvik i Arendal sentrum like etter rentebeslutningen.

Torsdag ble det kjent at Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng, til 4,0 prosent. Dermed er det fjerde rentemøte på rad at sentralbanken setter opp styringsrenten.

– Vi mener dette er unødvendig. Det går utover folk som sliter med prisene på boliglånene sine, sier Følsvik.

E24 møter LO-lederen i Arendal sentrum like etter rentebeslutningen. Hun er like klar i sitt budskap etter dette rentemøtet som det forrige:

Å heve renten er helt feil medisin mot prisveksten.

– Norges Bank sier at det er høy sysselsetting som er en av grunnene til at de fortsetter å sette opp renten. Det kan vi ikke akseptere, sier hun.

Vil ha flere inn i arbeidslivet

At Norge skal få større arbeidsledighet er LO grunnleggende uenig i.

– Hvis hensikten til Norges Bank er at vi skal få større arbeidsledighet her i landet så er vi grunnleggende uenig i det, sier hun.

Peggy Hessen Følsvik er ikke imponert over dagens rentebeslutning.

Selv mener hun at vi kan få enda flere inn i arbeidslivet. Da bør ikke Norges Bank prøve å bekjempe det.

– Våre medlemmer har tatt belastningen gjennom flere år i form av moderate lønnsoppgjør. Norges Bank må være med at folk trenger å bli i jobb for å ha en lønn å leve av.

– Ida Wolden Bache har sterk faglig bakgrunn. Mener du LO har bedre økonomisk forståelse enn sentralbanken?

– LO har vært kritiske til rentehevingene hele tiden. Det er ikke bare LO som er kritisk til at renten skal løse situasjonen, sier Følsvik.

Følsvik mener flere økonomer er enige med LO, og at det også internasjonalt stilles tvil til at renten skal klare å løse inflasjonen.

– Så det er ikke full enighet om det Norges Bank gjør nå, understreker hun.

Vil finne andre løsninger

Hvordan Norge skal få kontroll på prisveksten, har ikke LO-lederen et like tydelig svar på.

– Hvis jeg hadde hatt løsningen hadde jeg fortjent en nobelpris. Men å sette opp renten er ikke veien å gå, sier hun.

LOs viktigste bidrag, som en part i arbeidslivet, er frontfagsmodellen, sier hun. Frontfagsmodellen bidrar til moderate lønnsoppgjør, som er med på å bekjempe prisvekst.

– Vi må jobbe sammen, regjeringen, partene i arbeidslivet og Norges Bank. Vi må finne andre løsninger enn å sette opp renten.

Rammer de som har minst

Under sentralbankens pressekonferanse i Arendal, stiller E24 Ida Wolden Bache spørsmål om LOs kritikk.

– Renteavgjørelsene har fått kritikk fra blant annet LO. Er du bekymret for tilliten til banken dersom dette slår inn i arbeidsledigheten og rammer vanlige folk?

– I den situasjonen vi er i nå, med høyere prisvekst enn vi har sett på flere tiår, der det er behov for å sette opp renten såpass raskt som vi har gjort, så er det ikke uventet at det blir diskusjon rundt hvilken rente vi setter, sier sentralbanksjefen.

Hun forteller komiteen står i vanskelige avveininger som handler om balansen mellom å stramme inn for mye og faren for å stramme inn for lite.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen i Arendal.

Norges Bank har lagt vekt på at dersom den strammer inn for lite, så kan prisene fortsette å vokse raskt, blant annet fordi kronen er svak.

– Raske og overraskende rentehevinger rammer særlig de som har mist. Så dette har kostnader for samfunnet. Men med så høy prisvekst mener vi at det er nødvendig med høyere rente.