Norsk økonomi vokste med 0,4 prosent i august

Oppgangen var som økonomene hadde ventet.

Den norske fastlandsøkonomien steg med 0,4 prosent fra juli til august, viser ferske BNP-tall fra SSB.

Det er akkurat som økonomene hadde ventet på forhånd, ifølge tall Bloomberg har hentet inn.

Veksten kommer etter et uventet fall på 0,3 prosent for norsk økonomi i juli. Dette tallet er nå revidert til nedgang på 0,1 prosent, mens BNP for juni er oppjustert til en vekst på 0,5 prosent.

Varehandel og fiske stod for det meste av oppgangen i august, ifølge SSB.

– Aktiviteten i varehandelsnæringen har vært fallende de siste månedene. Veksten i varehandelen i august kommer etter en større nedgang i juli, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Den overordnede trenden den siste tiden er samtidig at veksten i norsk økonomi har avtatt noe.

– Månedstallene kan svinge en del. Ser en på utviklingen over litt flere måneder, viser tallene at veksten i BNP Fastlands-Norge har vært avtakende siden mai 2022, sier Pål Sletten.

Fastlands-BNP ser bort fra olje- og gassvirksomhet og utenriks sjøfart.