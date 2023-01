Salget av nyboliger falt med 26 prosent i 2022

Fjoråret var det svakeste året for nyboligsalg siden finanskrisen.

Nye boliger og leiligheter i Drammen.

Nyboligsalget fortsette å stupe på slutten av 2022.

Salget av nye boliger raste med 50 prosent i desember i fjor. For året som helhet falt salget med 26 prosent.

– Salget har hatt en fallende kurve helt siden midten av 2021, og ganske bratt i løpet av 2022, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

2022 er det svakeste året for nyboligsalg siden finanskrisen, med mindre enn 20.000 solgte boenheter. Totalt ble det solgt 19.371 boenheter i fjor.

Særlig salget i gamle Akershus fylke har stupt kraftig med hele 74 prosent.

Lavere byggeaktivitet

Det er også nedgang igangsetting, altså byggingen av nye boliger.

I første halvdel av året var igangsettingen på samme nivå som i 2021, men byggingen av nye boliger falt i årets andre halvdel.

For året som helhet ble det igangsatt bygging av 5.553 nye boenheter. Det er en nedgang på 17 prosent fra 2021.

Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Mange prosjekter er lagt på is eller kansellert, og vi ser dessverre oppsigelser og permitteringer i bransjen, sier Hiim.

Ber Norges Bank om rentestopp

Det historiske svake salget i fjor vil gjøre at tiden fremover blir krevende, ifølge Boligprodusentenes Forening.

For å sikre nødvendig boligforsyning ber interesseorganisasjonen om at Norges Bank ikke setter opp renten, at kommuner forenkler saksbehandlingen i byggesaker og at Husbanken brukes aktivt for å sikre nok boligbygging.

Også salget av fritidsboliger har gått kraftig ned. I 2022 ble det totalt solgt 3199 nye fritidsboliger, en nedgang på 56 prosent fra året før.

Hiim sier de har en forhåpning om at utviklingen skal snu i 2023.

– Det er flere på visninger og flere som melder interesse til medlemmene våre om å kjøpe bolig, sier han.

– Det kan være et første tegn på at markedet begynner å flate ut.