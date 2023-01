Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember

Inflasjonen for desember dempet seg mer enn ventet. Sjeføkonom mener sannsynligheten for en overraskende renteheving i januar nå er forsvinnende liten.

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember 2022. Sammenlignet med samme måned året før.

Kjerneinflasjonen var 5,8 for samme periode.

Den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 6,5 prosent i november til 5,9 prosent i desember, er utviklingen i strømprisene, skriver SSB.

– For det første var det flere som fikk strømstøtte i desember enn i november, ettersom den månedlige spotprisen oversteg 70 øre i alle de fem prisområdene i Norge. Isolert sett demper det veksten i strømprisene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

På forhånd hadde analytikerne og økonomer ventet at prisveksten skulle dempe seg til 6,1 prosent, ifølge konsensusestimatet fra Bloomberg.

I november lå inflasjonen på 6,5 prosent, målt mot samme måned året før. Kjerneinflasjonen i november var på 5,7 prosent.

Tilbud på julevarer

SSB skriver i en pressemelding at prisene på drivstoff og smøremidler falt 8,8 prosent fra november til desember i fjor. Også prisene på matvarer og alkoholfri drikke falt 1,8 prosent.

Det var blant annet prisene på klementiner, sjokolade, epler, grøt og kaffe som bidro til nedgangen.

– I desember var det tilbud på en del typiske julevarer, noe som ikke har vært helt uvanlig de siste årene, sier Kristiansen i pressemeldingen.

Fra desember 2021 til desember 2022 har prisene på mat og drikke steget med 11,5 prosent. Det er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen på 12,7 prosent i november.

Rentehopp

Selv om inflasjonen demper seg, er den fortsatt langt over sentralbankens mål på to prosent.

Norges Banks hovedmål med de mange rentehevingene det siste året, er å dempe den kraftige prisveksten.

Styringsrenten ble satt opp flere ganger i fjor, og styringsrenten er nå på 2,75 prosent.

Neste rentemøte er 19. januar.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier dagens SSB-tall er helt i tråd med sentralbankens forventninger. Sannsynligheten for en overraskende renteheving i januar er nå forsvinnende liten, mener hun.

– Det har jo oppstått spekulasjoner om Norges Bank skulle heve renten i januar. Det synes vi i utgangspunktet var veldig lite sannsynlig, og disse tallene gir i alle fall ingen tydelig grunn til å endre planene, sier Haugland og legger til:

– Vi er rimelig overbevist om at det ikke kommer en heving neste uke. Det ville vært veldig overraskende, gitt kommunikasjonen hittil fra Norges Bank, sier Haugland.

Samtidig som kjerneinflasjonen klatrer, kan man også se at den har flatet ut over de siste to måneden, påpeker Haugland.

– Alle venter nok at februar byr på en videre oppjustering av matvareprisene i forbindelse med at avtalene trer i kraft hos de store leverandørene. Men det gir et inntrykk av at inflasjonstoppen er nådd, at vi ikke skal videre opp. Der nådde vi toppen i høst på rundt 7,5 prosent, sier hun.