Det viktigste fra revidert budsjett

Regjeringen venter at oljepengebruken passerer 400 milliarder i år, og vil trappe ned krisetiltakene noe. – Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem det reviderte budsjettet for 2021 på en pressekonferanse tirsdag.

Flere sjeføkonomer ble overrasket over at oljepengebruken er justert opp til hele 402,6 milliarder kroner. Det meste av dette skyldes ekstraordinære økonomiske tiltak grunnet coronakrisen, påpeker regjeringen.

Les også Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

I 2021-budsjettet i oktober anslo regjeringen en oljepengebruk på 313,4 milliarder kroner i år. Dette ble oppjustert til 363,2 milliarder i forbindelse med en krisepakke i januar.

– Det har vært nødvendig å møte krisen med kraftfulle grep, og det er i tråd med handlingsregelen å øke oljepengebruken i krisetider som dette, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) ifølge en pressemelding.

Som E24 har skrevet har regjeringen bevilget og foreslått økonomiske krisetiltak på totalt 229 milliarder kroner i fjor og i år.

– Samtidig er det viktig for både bærekraften og vekstevnen i økonomien at vi lykkes med å få pengebruken ned igjen etter krisen, sier Sanner.

Trapper ned kompensasjonen

Kompensasjonsordningene etter coronakrisen fortsetter inntil videre, men en del av krisetiltakene trappes imidlertid ned. Blant annet skal permitteringstiden halveres til 26 uker fra juli.

«Vi har nå de støtteordningene vi trenger», skriver regjeringen i revidert budsjett.

Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordningen, lønnsstøtteordningen og lånegarantiordningen for bedrifter. Kompensasjonsordningen forlenges ut oktober i en nedtrappet versjon, og kan bli avviklet fra september hvis det er lite behov for den.

– Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige. Når smitteverntiltakene etter hvert fjernes, må også kompensasjonsordningene trappes ned. Vi skal legge til rette for aktivitet og omstilling slik at flere kan komme i jobb, sier Sanner i en melding.

Regjeringen foreslår nye tiltakspakker knyttet til psykisk helse, sårbare grupper og for å sikre at skoler og barnehager kan ta igjen tapt progresjon.

– Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp, sier statsråden.

Regjeringen kutter i sine anslag på veksten i norsk økonomi sammenlignet med forventningene i fjor. Nå forventer den en vekst på 3,7 prosent i år, fra et anslag på 4,4 prosent i høstens budsjett.

Tjener mer på olje

Samtidig som oljepengebruken øker, venter også regjeringen å dra inn mer penger fra olje- og gassbransjen. Anslaget er på 154 milliarder kroner, og det er 55 milliarder kroner mer enn ventet i oktober.

Produksjonen av olje og gass er ventet å øke med en drøy prosent til 3,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag i år. Regjeringen venter en oljepris på 557 kroner per fat i år, fra et anslag på 424 kroner i oktober.

— Inntektene fra petroleumsvirksomheten er viktige for å finansiere velferdsstaten vår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Dette foreslår regjeringen

Dette er noen av forslagene i revidert budsjett:

Les også Regjeringen nedjusterer vekstutsiktene

Les også Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge