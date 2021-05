– Nødvendig å møte krisen med kraftfulle grep

Oljepengebruken øker kraftig i Norges reviderte 2021-budsjett. Krisetiltakene forlenges, men trappes ned. – Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige, sier finansministeren.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem det reviderte budsjettet for 2021 på en pressekonferanse tirsdag.

Flere sjeføkonomer ble overrasket over at oljepengebruken er justert opp til hele 402,6 milliarder kroner. Det meste av dette skyldes ekstraordinære økonomiske tiltak grunnet coronakrisen, påpeker regjeringen.

I 2021-budsjettet i oktober anslo regjeringen en oljepengebruk på 313,4 milliarder kroner i år. Dette ble oppjustert til 363,2 milliarder i forbindelse med en krisepakke i januar.

– Det har vært nødvendig å møte krisen med kraftfulle grep, og det er i tråd med handlingsregelen å øke oljepengebruken i krisetider som dette, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) ifølge en pressemelding.

Som E24 har skrevet har regjeringen bevilget og foreslått økonomiske krisetiltak på totalt 229 milliarder kroner i fjor og i år.

– Samtidig er det viktig for både bærekraften og vekstevnen i økonomien at vi lykkes med å få pengebruken ned igjen etter krisen, sier Sanner.

Trapper ned kompensasjonen

Kompensasjonsordningene etter coronakrisen fortsetter inntil videre, men en del av krisetiltakene trappes imidlertid ned. Blant annet skal permitteringstiden halveres til 26 uker fra juli.

– Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige. Når smitteverntiltakene etter hvert fjernes, må også kompensasjonsordningene trappes ned. Vi skal legge til rette for aktivitet og omstilling slik at flere kan komme i jobb, sier Sanner i en melding.

Regjeringen foreslår også nye tiltakspakker knyttet til psykisk helse, sårbare grupper og for å sikre at skoler og barnehager kan ta igjen tapt progresjon.

– Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp, sier statsråden.

Regjeringen kutter i sine anslag på veksten i norsk økonomi sammenlignet med forventningene i fjor. Nå forventer den en vekst på 3,7 prosent i år, fra et anslag på 4,4 prosent i høstens budsjett.

Tjener mer på olje

Samtidig som oljepengebruken øker, venter også regjeringen å dra inn mer penger fra olje- og gassbransjen. Anslaget er på 154 milliarder kroner, og det er 55 milliarder kroner mer enn ventet i oktober.

Produksjonen er ventet å øke med en drøy prosent til 3,9 millioner fat per dag, og regjeringen venter en oljepris på 557 kroner per fat, fra et anslag på 424 kroner i oktober.

— Inntektene fra petroleumsvirksomheten er viktige for å finansiere velferdsstaten vår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Dette foreslår regjeringen

Lekkasjer fra revidert budsjett: E24 har skrevet at regjeringen totalt har brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak etter coronapandemien, 135 milliarder i fjor og 94 milliarder i år.

E24 har skrevet at regjeringen vil utvide kompensasjonsordningen for næringslivet fram til 1. november. Opprinnelig varte ordningen ut juni.

E24 har skrevet at regjeringen forlenger lønnsstøtten til bedrifter som tar tilbake permitterte, slik at den gjelder ut juli og august.

Regjeringen vil kutte permitteringstiden til 26 uker fra 1. juli.

Regjeringen foreslår at kommunene skal få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021 på grunn av koronapandemien, ifølge NRK.

Kommunene får mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Men en del av det spises opp av økte pensjonsutgifter.

Kollektiv- og jernbaneselskapene får 1,96 milliarder kroner i ulike former for kompensasjon, ifølge VG

Sykehusene kompenseres med 1,5 milliarder kroner.

E24 har skrevet at regjeringens samlede hydrogensatsing skal dobles til 200 millioner kroner.

Det settes av 300 millioner kroner ekstra til tiltak for folk som sliter med psykiske problemer og rus som følge av pandemien.

Totalt 260 millioner kroner til sårbare grupper knyttet til vold og overgrep, støtte til familier, foreldre og barnevern, og til personer med funksjonsnedsettelse (se eget kulepunkt nederst).

Den kommunale kompensasjonsordningen for næringslivet utvides med 1 milliard kroner, skriver Adresseavisen

Det øremerkes 610 millioner kroner til modernisering av Den Nationale Scene i Bergen.

250 millioner kroner gis i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien, og 50 millioner til tapt læring ved fagskoler og private høyskoler, ifølge VG

Regjeringen gir 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

Regjeringen lover å halvere ferjeprisene innen 2025 og gir 120 millioner kroner til reduksjon i ferjeprisene på 10 prosent i andre halvår i år. Det inkluderer 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene.

Satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst, får økt bevilgningen med 100 millioner kroner. Fra før er det satt av 1 milliard kroner over tre år.

90 millioner kroner settes av til å planlegge Ringeriksbanen.

Ifølge NRK foreslår regjeringen at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene per kilowatt de produserer.

Regjeringen foreslår ifølge Nettavisen å gi 20 millioner kroner til å forebygge, hindre tilbakefall og å følge opp ungdom som har begått kriminalitet.

NRK melder at regjeringen setter av 40 millioner kroner til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

78 millioner kroner går ifølge Vårt Land til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

57 millioner kroner foreslås brukt på gang- og sykkelveier og kollektivtransport i bergensområdet, ifølge Bergensavisen Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

