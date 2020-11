Bedriftenes kontantstøtte flytter til Brønnøysund. Først i januar blir det mulig å søke.

Kontantstøtten ble etablert i Skatteetaten med hard jobbing i vår. Nå starter arbeidet på nytt på et nytt sted. Det vil forsinke pengene til bedriftene.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) flytter bedriftenes kontantstøtte fra Skatteetaten til Brønnøysundregistrene. Vis mer byoutline Olav Olsen

Publisert: Oppdatert: 13. november 2020 11:58 , Publisert: 13. november 2020 11:26

Tirsdag varslet regjeringen at ordningen med kontantstøtte for bedrifter i krise vekkes til live igjen. Men på nytt sted. Regjeringen velger å begynne på nytt i Brønnøysund.

I forslaget til Stortinget står det at registrenes nye oppgave blant annet skal «omfatte utvikling og drift av digitale tjenester, veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll.»

Andre offentlige etater skal bidra med hjelp i oppstarten. Men alt dette vil ta tid og ressurser. Flyttingen gjør at det ikke blir mulig å søke om støtte før i januar neste år.

Ny kontantstøtte for bedrifter Erstatter ordningen som gjaldt fra mars til august. Ny ordning skal gjelde fra september i år til februar neste år. Bedrifter som opplever stort omsetningsfall kan få dekket en del av sine «faste uunngåelige kostnader». Bedriftene får dekket inntil 50 prosent av de faste kostnadene for september og oktober og 70 prosent fra november. Dekningsprosenten skal stå i forhold til fallet i omsetning. Anslått utbetaling 5 milliarder kroner. Vis mer vg-expand-down

Vil sikre skatten

I regjeringens forslag til Stortinget er flytting fra Skatteetaten i Oslo til Brønnøysund i Nordland begrunnet slik:

«Regjeringen har i valg av forvalter lagt vekt på å skjerme Skatteetatens arbeid med kontroll av skattefastsettingen og med å sikre skatteinntektene.»

Ordningen har tatt for mye ressurser.

Budskapet er at fortsatt drift av ordningen i Skatteetaten vil sette en svært sentral samfunnsoppgave i fare: Å få inn skatt i samsvar med lover og regler.

Men den må likevel bygges opp helt på nytt i en annen etat, hvor vi må ha på plass bemanning og opplæring. Det krever tid.

Næringsminister Iselin Nybø (V)

Pengene kommer i februar

Utbetalingene fra Brønnøysund vil trolig ikke komme før i februar.

De som driver små og mellomstore bedrifter, populært kalt SMB, er bekymret.

– Vi er ordentlig bekymret for at det vil ta så lang tid før disse sårt tiltrengte midlene er inne på konto. Mange av de små virksomhetene brukte opp det de hadde i krisekassen under våren, og har ikke noen buffer å tære på denne gangen, sier lederen i SMB Norge, Olaf Thommessen, til Aftenposten/E24.

Bedriftene skal kunne sende søknader om kontantstøtte for de to første periodene september/oktober og november/desember i januar 2021. Søknad for januar og februar neste år skal sendes i mars.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tar flyttingen med ro.

– Det spiller ingen rolle for bedriftene hvor pengene kommer fra. Det viktige er vilkårene og hvor raskt de kommer. Dette vet regjeringen, og vi har tiltro til at flyttingen er godt motivert og tillit til at Brønnøysundregistrene vil gjøre en god jobb, sier han.

Han minner om at det var et tidsetterslep også med den ordningen som nå er skrotet.

– Det er viktig at også bankene kjenner sin besøkelsestid og hjelper kundene sine inntil de kan få kompensasjon fra den staten, sier Dørum.

Tror utbetalingene vil gå fortere enn sist

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til Aftenposten/E24 at hun har forståelse for at bedriftene gjerne skulle hatt pengene utbetalt så fort som mulig.

– Vi gjør alt vi kan for at ordningen skal se mest mulig lik ut for bedriftene. Men den må likevel bygges opp helt på nytt i en annen etat, hvor vi må ha på plass bemanning og opplæring. Det krever tid, sier Nybø.

Hun tror imidlertid at utbetalingene kan skje raskere enn forrige gang.

Kontroll på forhånd

I den forrige ordningen ble søknadene kontrollert av Skatteetaten etter at de var sendt inn. Det endrer seg når ordningen gjenoppstår i Brønnøysund. Nå må bedriftene få søknadene sine forhåndsgodkjent av en regnskapsfører eller revisor.

– Det vil være med på å spare tid når søknaden skal behandles og utbetales, sier Nybø.

Romsligere ordning

Også finansminister Jan Tore Sanner (H) forstår at bedriftene ønsker å få ordningen på plass raskere.

– Den forrige ordningen kom raskt på plass og var kun ment å skulle vare i en kort periode. Vi ser nå at den kan ha gått utover den viktige jobben som Skatteetaten skal gjøre i kampen mot skattekriminalitet, sier Sanner.

Han lover at den nye ordningen vil være svært lik den gamle.

– Det aller viktigste er at bedriftene kjenner den igjen, sier Sanner.

Han legger til at den nye ordningen også vil være romsligere enn den forrige, med høyere støtte enn i juli og august.

