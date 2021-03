– Nå reiser jeg for å overleve

GARDERMOEN (VG) Til tross for pandemien og stigende smitte, er det noen som setter seg på fly. Grunnene til det er mange, og ulike.

TIL HAMMERFEST: Nirmal Paudel skal hjemover for å se familien sin for første gang på flere måneder. Vis mer byoutline TORE KRISTIANSEN

Tåken henger tykt over Gardermoen i morgentimene fredag, og stemningen er trykket. Det er få som er villige til å snakke om hvorfor de er på Norges største flyplass, når beskjeden fra regjeringen om reiser er tydelig.

Nirmal Paudel er blant dem som skal ut og reise. Han studerer til vanlig i Oslo, og forteller at han nå skal hjem til Hammerfest for første gang på flere måneder.

– Jeg skal besøke familien min. Man får psykiske problemer når alt er på skjermen, så nå reiser jeg for å overleve.

Paudel faller innenfor den snevre kategorien av dem som er unntatt frarådingen om unødvendige reiser, som student uten familie der han studerer.

Onsdag strammet regjeringen kraftig inn for å få bukt med den stigende smitten. Sykehusplasser fylles opp med syke covid-pasienter, og den britiske mutasjonen brer om seg over hele landet.

De nye nasjonale tiltakene trådde i kraft fra natt til torsdag 25. mars og vil bli vurdert på ny før 12. april.

Blant tiltakene som ble innført, er et råd om å utsette alle unødvendige reiser. Unntak for rådet er reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor, reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer, og reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

NØDVENDIG: For Peter Gyurka er det helt nødvendig å besøke sin svært syke bestemor, forteller han. Vis mer byoutline TORE KRISTIANSEN

Det ble også strammet inn på reglene for bruk av karantenehotell fra 29. mars. Fra denne dagen må alle som returnerer til Norge etter «unødvendige» utenlandsreiser tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Det går ikke så mange fly til utlandet fra Oslo Lufthavn fredag morgen. En av dem som skal ut av landet, er 19 år gamle Peter Gyurka. Han skal fly til Romania via Frankfurt, og er tydelig opprørt.

– Jeg må besøke min syke bestemor, forteller han.

På spørsmål om hvorvidt han er klar for et mulig opphold på karantenehotell når han kommer tilbake til Norge, sier han at det har han ikke tatt stilling til enda.

– Det får bare være sånn. Hun er syk.

Reiser nordover

PAKKET: I bagasjen har Rolf Erik og Astrid Nilsen med seg sjokolade til barnebarna. Slike varer er dyre på Svalbard, forteller de. Vis mer byoutline TORE KRISTIANSEN

Rett over klokken 08 går et fly til Longyearbyen på Svalbard. Om bord er Astrid og Rolf Erik Nilsen fra Gjøvik.

De har barn og barnebarn på øya, som de gleder seg til å se. Valget om å ta turen var likevel vanskelig, forteller paret.

– Vi har fulgt med på nyhetene hver dag, og vurderte å bli hjemme helt fram til i går kveld. Det var først da vi begynte å pakke, forteller Astrid.

Det var til slutt barnebarna som fikk overtalt dem til å reise, legger Rolf Erik til.

På vei til sikkerhetskontrollen har de stoppet for å ta en hurtigtest.

Det er det flere som gjør før de setter seg på flyet til Svalbard.

– Det var ikke så vondt som jeg trodde det skulle være, sier Nora Johansen. Hun har nettopp tatt covid-test på Gardermoen, og skal til Longyearbyen sammen med familien sin.

Far Petter Johansen forteller at de bestilte turen i januar, og at de har vurdert å avlyse.

– Det er mange som tenker sitt om det at man reiser nå. Men vi får ikke noe tilbake på de utfluktene vi har bestilt, og med fire barn så blir det mye penger, sier han.

Familien fra Moss var på Svalbard i julen, og Nora gleder seg til å reise tilbake.

– Der slipper man nesten å tenke på corona.

TESTET: Petter, Nora og Rokaya Johansen tok hurtigtester på Gardermoen. Vis mer byoutline TORE KRISTIANSEN

Longyearbyen har enda ikke hatt et eneste bekreftet smittetilfelle, men situasjonen på øya er sårbar. Det er påbud om munnbind, og det stilles krav til negativ coronatest før ankomst.

Regjeringen har også besluttet å prioritere forsyning av tilstrekkelig vaksinedoser til å vaksinere fastboende på Svalbard.

– Et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard vil være svært krevende å håndtere. Det er begrenset kapasitet både i lokalsamfunnet og ved Longyearbyen sykehus til å håndtere et større smitteutbrudd og det er store utfordringer med transport av et mulig større antall pasienter som trenger sykehusbehandling til fastlandet. Derfor starter vi vaksinasjon av befolkningen på Svalbard allerede i mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Publisert: Publisert: 26. mars 2021 11:17