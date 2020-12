Bø-ordfører med nytt forslag: Vil kutte moms på boligbygging i distriktene

I et møte med distriktsminister Linda Hofstad Helleland la ordføreren i «Norges svar på Monaco» frem forslag for å få unge tilbake til distriktene.

– Jeg spilte inn et veldig konkret forslag: Høyre bør gå inn for momsfri boligbygging i distriktene.

Det sier Bø-ordfører Sture Pedersen (H). Torsdag kveld møtte han distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i Bodø for en prat om distriktspolitikk. Hans eget mål var å få lagt frem strategier for å få unge tilbake til distriktene. Pedersen tror flere og billigere boliger er nøkkelen til dette.

– Boligbygging eksisterer nesten ikke i Distrikts-Norge. Og det tror jeg er en vesentlig faktor til at unge ikke flytter til distriktene, sier Pedersen.

Den lille kommunen i Vesterålen setter fra nyttår av den kommunale formuesskatten ned til 0,20 prosent. Vedtaket har vakt oppsikt og blitt kritisert for å være usolidarisk overfor andre kommuner. Likevel har det vært nok til å lokke flere pengesterke nordmenn til å melde flytting til kommunen. «Rikingene» har ifølge Pedersen lovet å investere i lokalsamfunnet, noe han håper vil resultere i flere arbeidsplasser.

Men med arbeidsplasser trenger man også boliger.

– Sånn det er nå er det nesten så vi sender opp en rakett når noen bygger nye hus i Distrikts-Norge. Det er det som vil få livsnerven tilbake. Bolyst og boliger har mye å si, sier han.

– Lov å tenke nytt

Linda Hofstad Helleland bekrefter via sin rådgiver Kaia Jarlsby at Pedersen la frem forslaget torsdag. Hun berømmer ordføreren for hans forslag til konkrete tiltak for å løfte distriktene, og for å være både idérik og uredd.

Helleland påpeker at fritak fra moms på boligbygging i distriktene likevel må vurderes opp mot andre tiltak som er rettet mot distriktene i Norge.

– Vi må ikke glemme at vi i dag bruker 47 milliarder direkte i statsbudsjettet på tiltak for å bidra til aktivitet og bosetning i hele landet. Men det må være lov å tenke nytt, og det gjør høyreordføreren i Bø, skriver Helleland i en e-post til VG.

Hun understreker at hun svarer i kraft av å være leder for Høyres programkomité.

– Tyder ikke Pedersens forslag på at det regjeringen per i dag gjør ikke er godt nok?

– Det blir en litt lettvint fremstilling. I de 47 milliardene inngår for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, som er vårt viktigste distriktspolitiske virkemiddel. Med det sagt, er jeg grunnleggende positiv til at ordførere og andre i Distrikts-Norge fremmer forslag for å skape liv i egen kommune. Det skal vi lytte til.

Helleland påpeker at det at folk flytter fra bygd til by er en trend som har vart i mange tiår, under flere regjeringer. Hun tror ikke «mer stat og høyere skatter» er løsningen på det problemet.

Tiltak mot «gamlehjem»

Pedersen tror momsfritak på boligbygging i distriktene kan bidra til å få unge tilbake til distriktene. Hvis man ikke lykkes med det vil Distrikts-Norge bli «et gamlehjem», mener han.

– Håpet er at det skal bli lettere for unge folk å skaffe sin egen bolig. Dette føler jeg kan være et godt distriktspolitisk tiltak sammen med flere arbeidsplasser.

Ifølge Pedersen var møtet starten på en dialog som skal følges opp fremover, og «landes» før Høyres landsmøte i mars.

– Ville ikke dette blitt veldig kostbart for staten?

– Det er sikkert noen som vil si det. Men jeg skal gi deg et resonnement: Når det ikke bygges boliger i distriktene, så får heller ikke staten inn penger.

Han legger til at han tror byggingen også vil få store, positive lokale ringvirkninger.

– Til byggefirma, elektrikere og rørleggere. Du får en stor effekt og en stor optimisme.

Pedersen opplever det som at Høyre tilsynelatende vil prioritere distriktspolitikk fremover, noe han beskriver seg som fornøyd med.

– Det jeg har etterlyst er at vi må være konkrete i handlingene våre. Vi må ikke snakke overordnet og lage komiteer og utredninger. For det er dramatisk det som skjer i Distrikts-Norge. Vi er nødt til å ta radikale grep for at vi fortsatt skal ha bosetting, sier han.