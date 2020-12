Norges Bank holder renten uendret på null prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på tidenes laveste nivå på null prosent.

Det kommer i en melding fra Norges Bank. Dette er det femte møtet på rad hvor sentralbankens rentekomité holder renten på null.

Renten vil trolig bli liggende på dette nivået «en god stund fremover», skriver banken.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i meldingen.

I en rundspørring Bloomberg har gjort på forhånd ventet alle analytikerne at renten ble holdt uendret.

I de seneste rentemøtene har Norges Bank sagt at det trolig vil ta noen år før renten kan normaliseres. I november-møtet sa banken at renten trolig ville bli holdt i ro til det er klare tegn til en normalisering av økonomien.

Kraftig tilbakeslag

Norges Bank understreker at coronakrisen har gitt et kraftig tilbakeslag i økonomien. Selv om økonomien har bedret seg siden i vår, bremses oppgangen av økt smitte og strengere restriksjoner.

Banken peker på at det har kommet positive nyheter om at vaksineringen snart kan starte, men sier at det ikke vil gi så stor umiddelbar effekt.

«Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt. Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien», skriver Norges Bank.

Krisekutt i mars og mai

Før coronakrisen lå styringsrenten i Norge på 1,5 prosent. Sentralbanken hadde hevet renten fire ganger fra bunnivået fra 2016 til 2018, en periode hvor oljenæringen gikk gjennom krevende tider.

Den 13. mars i år, dagen etter at store deler av Norge ble nedstengt for å motvirke coronasmitte, gjorde Norges Bank et krisekutt i styringsrenten til 1,0 prosent.

Én uke etter corona-nedstengningen hadde det gått nedover med norsk økonomi. Oljeprisen var mer enn halvert fra 66 dollar fatet til under 30 dollar. Kronen var rekordsvak.

20. mars kuttet Norges Bank renten til 0,25 prosent. Før dette hadde renten aldri vært lavere enn 0,5 prosent. Den 7. mai kuttet banken enda en gang.

Da ble styringsrenten for første gang noensinne satt til null prosent, og der har den ligget siden.

Etter rentekuttene har utlånsrentene til norske bedrifter og husholdninger til en viss grad fulgt styringsrenten nedover, men ikke fullt ut.

Renten på nye lån med flytende rente var i snitt på 3,03 prosent i februar, men hadde falt til 1,81 prosent i oktober, ifølge Statistisk sentralbyrå (se figur).

Liten effekt under null

Norges Bank vil trolig ikke sette renten så mye lavere enn null, selv om det skulle komme nye nedturer. Ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen har ikke negative renter særlig stor effekt i form av å stimulere økonomien.

Det sa Olsen til E24 i forbindelse med en tale han holdt i oktober.

– Hadde vi ment at det ville virket positivt å kutte renten enda lengre ned, så ville vi gjort det, men vi stoppet på null, sa han.

