Peggy Hessen Følsvik er konstituert som ny LO-leder

Sekretariatet i LO innstiller også Følsvik som leder frem til mai 2022.

Det kom frem under LO-sekretariatets ekstraordinære møte klokken 10 onsdag.

– Det er med sjokk og dyp sorg LOs sekretariat har mottatt meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tirsdag kom meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort 53 år gammel.

Peggy Hessen Følsvik ble første nestleder i LO i 2017, og trådde tirsdag inn som fungerende LO-leder i Gabrielsens sted.

Onsdag konstituerte LO-sekretariatet henne som leder frem til første representantskapsmøte 6. mai. I tillegg har de innstilt at hun forblir den øverste lederen frem til den utsatte kongressen i mai 2022.

– LO-familien har nå en formidabel oppgave foran oss. Vi står midt oppe i en krise med 200.000 arbeidsledige. Vi står foran et lønnsoppgjør og et stortingsvalg til høsten, som vil ha stor betydning for våre medlemmer. I dag takker jeg for tilliten sekretariatet har gitt meg med å gjøre Hans-Christians ord til mine, sier Følsvik, og legger til:

– Vi står nå midt oppe i en krise. Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. LOs viktigste oppgave nå er å sikre tryggheten og inntekten til folk.

Følsvik startet karrieren som kabinansatt i Widerøe på 1980-tallet, skriver Fri Fagbevegelse. Hun ble tillitsvalgt på heltid i 1998.

Hun har vært første nestleder i Handel og Kontor, og ble i 2013 valgt inn som førstesekretær i LO i 2013, ifølge Fri Fagbevegelse.

