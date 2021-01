Norges Bank holder renten i ro på null prosent

Sentralbanksjefen gjentar at nullrenten vil bli værende «en god stund fremover».

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent, som ventet på forhånd.

Der vil den bli liggende «en god stund», gjentar sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse:

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Norges Bank skriver at utviklingen i økonomien så langt har «vært om lag i tråd med anslagene» som kom i pengepolitisk rapport fra desember.

– Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Boligprisene har steget videre, skriver sentralbanken i en pressemelding.

– Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021, står det.

Sentralbanken bemerker samtidig at den underliggende inflasjonen er over målet, men:

– Styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta fremover, skriver Norges Bank.

Før coronakrisen traff Norge, hadde sentralbanken satt opp styringsrenten til 1,5 prosent.

Siden har Norges Bank kuttet den ned i flere omganger: først til 1,0 prosent, deretter til 0,25 prosent, før den ble satt helt ned til rekordlave null prosent.

Der har renten ligget siden 7. mai.

– Nøytral

Vurderingen til sentralbanken altså at renten holdes i ro «til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres,» etter det kraftige økonomiske tilbakeslaget i kjølvannet av coronakrisen.

Handelsbanken mener at meldingen om renteutsiktene er nøytral.

– Norges Bank holder renta i ro på null prosent (som bredt forventet), og pressemeldingen er også helt nøytral med tanke på renteutsiktene fremover. Dette var akkurat som vi og mange andre ventet i dag, skriver Handelsbanken i en Twitter-melding etter beslutningen.

Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum mener Norges Bank nå erkjenner at smitteverntiltak vil bremse veksten inn i det nye året.

– Vi merker oss også at Norges Bank tillegger høyere oljepriser og økende risikoappetitt «æren» for en sterkere kronekurs. Selv om inflasjonen har vært noe lavere enn ventet, er den fortsatt godt over målet, sier han i en uttalelse.

– Endelig viser Norges Bank til at pengemarkedspåslaget har økt noe, uten at de virker særlig bekymret av den grunn, legger han til.

Venter tidligere heving

Denne gangen har sentralbanken hatt et såkalt mellommøte. Det betyr at det ikke publiseres en ny rentebane eller en pengepolitisk rapport.

Det kommer imidlertid på møtet i mars.

I forrige rentebane, som kom i desember, ventet sentralbanken en renteheving i første halvdel av 2022.

Det vil i så fall innebære at den rekordlave nullrenten vil bli liggende over i et år til.

Flere analytikermiljøer venter imidlertid at renten skal opp før den tid.

En E24-undersøkelse blant 11 norske økonomer viser at seks av dem venter renteheving allerede i år, mens fire tror den kommer neste år. Én tror ikke på renteheving i det hele tatt.

Blant dem tror Danske Bank og Swedbank at rentehevingen kommer allerede i september, mens Nordea Markets, Arctic Securities, og Nordkinn tror på en renteheving i desember.

