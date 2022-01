Ansatt i Aker Solutions siktet for dokumentforfalskning i Malaysia

En direktør på Aker Solutions Malaysia-kontor er siktet for å ha forfalsket dokumenter, bekrefter Aker Solutions til E24. Den ansatte nekter straffskyld, og får støtte av selskapet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Direktøren avviser siktelsen, og Aker Solutions støtter direktøren fullt ut, skriver Aker Solutions i en uttalelse.

Det var Reuters som først omtalte saken.

Nyhetsbyrået skriver at direktøren er siktet for å ha forfalskning et dokument for å sikre en fornyet kontrakt for Aker Solutions fra det statlige energiselskapet Petronas.

Mange kontrakter fra statseide selskaper i Malaysia er reservert for lokale selskaper.

Dette er andre gang en ansatt på Malaysia-kontoret er blitt siktet. Forrige gang var i juni 2021, og den gangen ble saken lagt bort.

Denne nye siktelsen kommer bare en måned etter den forrige saken ble lagt bort.

– Aker Solutions anser også denne siktelsen som grunnløs, og et misbruk av rettsvesenet, da den kommer like etter en lignende sak ble avvist, skriver selskapet.