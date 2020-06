15.700 færre arbeidssøkere den siste uken

Det er nå registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 15.700 færre enn for en uke siden.

Nav melder at det totale tallet på arbeidssøkere utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken. Vis mer Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 23. juni 2020 14:28

– I løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos Nav falt med over 66.000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Totaltallet på 289.000 personer utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.