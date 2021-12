Stort statsminister-intervju: Her er Støres julebudskap

STATSMINISTERBOLIGEN (VG) Jonas Gahr Støre fikk strøm og et sørafrikansk mareritt i fanget. Her forteller han om veien videre – ut av coronaen. Og så avslører han at kona er blodfan av en sjåfør i Formel 1-sirkuset.

HYTTA: Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold skal på hytta i romjulen og nyttårshelgen. Med mindre det strømmer på med nye coronakriser som vil holde ham i byen. Han forteller i dette intervjuet om en noe overraskende felles lidenskap. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette skulle være et juleintervju.

Men en ny sørafrikansk coronavirus-variant – omikron – gjør at vi dessverre må innlede med å spørre statsministeren om han kan love det norske folk en normal påske.

– Vi må gjøre to ting for å få ned smitten. Lykkes vi med det, har vi lagt et veldig godt grunnlag for å leve et mer normalt liv, sier han.

Uten å ville tidfeste om julen 2021 varer helt til påske.

– Vil redusere sjansen betydelig

De to tingene han viser til, er de siste ukers tiltak – anført av skjenkestopp og en meter – som skal begrense kontakter på skole, kommunikasjon og dagligliv.

Den andre er å få tre vaksiner ut til den voksne befolkningen i vinter.

– Det vil redusere sjansene betydelig for å bli alvorlig syk hvis man blir smittet, sier han.

Dette skulle bli Jonas Gahr Støres år: Endelig statsminister.

Så blusset pandemien kraftfullt opp igjen – strømprisene gikk amok og hans parti falt fra rundt 25 til ned mot 20 prosent på flere desembermålinger.

NY RAMME OM FAMILIENS JUL: Statsminister Jonas Gahr Støre og kona har flyttet fra familiens bolig på Ris i Oslo, til statsministerboligen like bak Slottet. – Her blir vi fire som skal feire jul, sier han. Vis mer

Det er av disse grunnene en ettertenksom statsminister vi møter.

– Pandemiens tyngde inn i det norske samfunnet, slik vi nå ser det, vil påvirke alt det andre vi skal gjøre fremover. Likevel er det viktig for meg å si at vi allerede har satt i gang mange ting for å gjøre Norge mer rettferdig og få i gang omstillingen til det grønne skiftet, selv om det har fått litt mindre oppmerksomhet enn strøm og corona, sier han.

– Ta vare på hverandre

Her er hans julebudskap til det norske folk – i coronaens tid.

– For meg, både personlig og politisk, vil jeg si at julen i år må forbindes med håp. Det handler om å se at det er noe bedre på andre siden. Vi skal komme over pandemien sammen: Vi har klart å få ned smitten før, og vi skal greie det igjen.

Han legger til:

– Jeg vet at mange på ny har fått livet snudd på hodet av den tiden vi er inne i og er urolige for fremtiden, men jeg håper at det norske folk får en rolig og fredelig tid med familie og nære venner: Ta vare på hverandre.

Ber oss følge anbefalingene

Støre og kona har et hus på Ris i Oslo, men med statsministerjobben og sikkerhetsbehov, har de flyttet inn i statsministerboligen bak Slottet.

– Så dere feirer i eget hus?

– Nei, vi feirer her i statsministerboligen. Så håper jeg at jeg i romjulen kan dra på hytta med min nærmeste familie. Og der skal vi etter planen være til over nyttår.

Støre sier de med familiens planer ikke vil få problemer med å holde anbefalingene om få nærkontakter.

– Hva med dem som er opp mot ti julaften og treffer flere i romjulen og planlegger for å være rundt ti nyttårsaften?

– Anbefalingen er at de som bor i husholdningen kan ha ti gjester og en gang i julen 20. Så får du legge sammen det selv.

– 20–30 på nyttårsaften går ikke?

– Nei, maks anbefaling er 20 gjester én gang i jule- og nyttårshøytiden. Har du ikke det på julaften, så kan du ha det på nyttårsaften. De er opp til deg, men meningen med anbefalingene er at vi skal følge dem for å få antall nærkontakter ned.

PYNTET: Vi slipper ikke inne inn i det aller helligste, familiens helt private del av statsministerboligen, men over hele huset er det pyntet til jul, også i representasjonsboligen, hvor dette bildet er tatt. Vis mer

2021 var året da det var vanlige folks tur:

Aps valgkamp-motto har gledet – og irritert andre.

– 2021 er for meg fortellingen om at sosialdemokratiet i Norge fant seg selv, fra et lavt utgangspunkt ved inngangen av året, men med en veldig trygghet for at vi hadde formet politikk og et program som hele partiorganisasjonen følte at «dette er vårt»:

Slik oppsummerer han Ap-året.

– Ap skal aldri gå helt i takt

Han viser til avdøde LO-leder, Hans-Christian Gabrielsen, som brukte betegnelsen «arbeidsfolks interesseparti».

– Det er nå vanlige folks tur. Bruken av de ordene er ikke bare et valgkampslagord, men det er førende for politikken vi utøver hver dag – også i kriser.

Hans vei til makten har vært lang og tornefull.

Han overlevde valgnederlaget i 2017, men årene etter har vært preget av intern uro, hvor det har vært skrevet om en ledelse som ikke har samarbeidet spesielt godt.

– Opplever du at dere nå går i takt?

– Arbeiderpartiet skal aldri gå helt i takt. Det er når meninger brytes at det utløses ideer og krefter. Høsten 2017 hadde vi ingen klar retning, det tok tid å komme seg gjennom. Men nå opplever jeg at vi har det.

Trekker frem to Ap-kvinner

Han sier at prosessen i programkomiteen også ga et annet resultat.

– Det var fint å se den rollen som daværende AUF-leder Ina Libak spilte – og Tonje Brenna, som jeg valgte som kunnskapsminister, fikk jeg se som stor politiker gjennom programarbeidet. Vi fikk pilene til å peke i én og samme retning.

– Du nevner her et par unge kvinner, som kan være mulige fremtidige partiledere?

– Det jeg synes har vært inspirerende i høst, er at fra å måtte høre på kommentatorer som sier at det ikke kommer nye talenter i Ap, så ser vi nå en flora av yngre erfarne politikere både i stortingsgruppen og i regjeringen.

– Ærlig forsøk

– Er ikke et stort nederlag i 2021 at du ikke klarte å danne en flertallsregjering, hvor dere i stor grad kunne styrt fra regjeringskontorene uten å måtte løpe til Stortinget hele tiden for å sikre flertall?

– Det er sjelden politikken blir dårligere av å være innom Stortinget. Vi fikk med SV til å gjøre et ærlig forsøk, det mener jeg var viktig. Det at det ikke ledet frem til en trepartiregjering der og da, det er jeg den første til å beklage. Jeg tror fortsatt i dag at det hadde vært mulig.

Det har blitt fremholdt at Støre bommet strategisk i sonderingene; at han burde sørget for å legge vekk tunge saker det var uenighet om, og komme tilbake til dem når SV og Sp hadde fått så mange seire at de til slutt måtte svelge noen av de store tunge sakene i siste fase av sonderingene.

– Jeg kunne ikke tvinge Sp

Støres versjon er en annen.

– Sp dro til Hurdal for å avklare noen nøkkelspørsmål først, som kriterium for å gå videre med forhandlinger. Det var de vanskelige sakene for dem. Jeg synes det var en ærlig inngang.

– Da fikk partiet som ikke ville ha SV inn i regjering, legge premissene?

– Jeg kunne ikke tvinge Sp til å gå bort fra den tilnærmingen. Jeg mener fortsatt at der vi var, da SV bestemte seg for å reise fra Hurdal, hadde et utgangspunkt som kunne gitt et resultat med alle de tre partiene. Men det var SVs valg.

Da vi kom inn i dette rommet lå det dokumenter utover bordet. Støre samlet dem raskt sammen. – Nyttårstalen, ler han: – Jeg har begynt på den. Vis mer

Når vi ber ham kikke inn i 2022, trekker han frem tre saker.

– De tre store 2022-temaene – utover å bekjempe pandemien – er å få folk i jobb, sette fart på den grønne omstillingen og styrke vårt felles helsevesen, sier han:

– Den største utfordringen er å sørge for at flere kan komme i jobb; å kvalifisere mennesker som er utenfor, inn i arbeidslivet.

Han sier vi er i en situasjon hvor folk er ledige, samtidig som det er mangel på arbeidskraft i viktige sektorer.

– Det er fortsatt en ganske stor ledighet. Selv ikke et land som Norge kan gå uberørt gjennom en krise som dette.

Grønn prioritering av teknologier

Han sier den andre store utfordringen er å få ned utslippene.

– Vi må komme i gang med det grønne skiftet; se sammenheng mellom olje/energi, næring, klima og miljø og forskning og høyere utdanning.

– Hvordan?

– Vi skal blant annet sammen med næringslivet og partene i arbeidslivet bli enige om hovedprioriteringene, blant annet hvilke teknologier vi skal prioritere.

Peker på flere enn sykepleierne

Det tredje området han vil prioritere neste år, er helse.

Støre sier det ikke er lagre med smittevernutstyr som avgjør hvordan vi håndterer pandemien.

– Det er kvaliteten i en velferdsstat med et helsevesen som er i stand til å svare når pandemien treffer. Dette gjelder hele modellen; kommunehelsetjeneste, fastlegene, sykehus og eldreomsorg. Det har til nå tjent Norge vel.

Han sier at nye sykepleierstillinger på sykehusene ikke er hele løsningen.

– Det er akkurat nå veldig fokus på intensivavdelingene og det er riktig, men jeg er vel så urolig for situasjonen rundt om i kommunene; de som møter syke i førstelinjen.

STOLT AV BILDET PÅ VEGGEN: Her er mitt nye kontor, sier Støre under vår rusletur i statsministerboligen. Han forteller stolt hvordan han greide å få med seg et favorittbilde av selveste Fridtjof Nansen. Vis mer

Han varsler at NAV må på tærne.

– Vi trenger flere i NAV som jobber i team som kan være ute og møte folk.

Støre viser til at han siden han ble statsminister har besøkt flere NAV-kontor, blant annet i Bodø og Lillestrøm.

– Der har jeg sett når de flinke folkene der gjør jobben sin: De får folk ut i arbeid; 20-åringen som satt hjemme og gjorde ingenting, sier han og viser til en kvinnelig NAV-ansatt sin innsats.

– Hun fikk ham inn i en snekkerbedrift hvor han bidrar og opplever at bedriften som trenger ham og hjelper ham – og han får verdighet og har fått en fot i arbeidslivet. Vi må gjøre mer av det.

Foretrekker vin til ribben

Statsministerboligen har flere deler, blant annet en for pressekonferanser, en for representasjon og en mer privat.

Selv om det ofte er ansatte kokker som bidrar med mat når det er offisielle besøk, lover han at han har nok handlingsrom til å regjere på kjøkkenet julaften.

– Det blir meg og ribbe med ny ovn, så får vi håpe at det blir bra. Kona pynter og jeg kokkelerer, humrer statsministeren.

Han sier at de foretrekker vin fremfor øl og akevitt.

Vi går rundt og kikker.

Etter en flaske med Jägermeister: Det vakte stor oppmerksomhet da en slik flaske sto bak ham på kjøkkenet under et VG-intervju i fjor.

FLASKEJAKT: Støre oppdager at VG går rundt og ser etter en viss flaske med brunt brennevin. Han sier den står et annet sted. Vis mer

Han ler.

– Jeg har ingen stående ute nå, men jeg har tatt med meg en, som står i kjøleskapet. Jeg har faktisk flere, sånne småflasker, som det har blitt veldig morsomt å gi meg i gave etter det bildet.

– Blodfan

Han forteller om en ukjent side ved ekteparet Støre/Slagsvold:

De sitter og følger noen av verdens raskeste biler kjøre rundt og rundt – og rundt.

– Kona er blodfan av Hamilton, sier Støre og forteller engasjert om hvordan de følger Grand Prix-rundene i Formel 1.

Hamilton heter Lewis til fornavn og har tatt over Formel 1-tronen etter legenden Michael Schumacher.

Støre forteller engasjert om den siste runden i romjulen, hvor Hamilton ledet med tolv sekunder og lå an til å vinne klart, da en bil krasjet og løpet ble stanset.

– Men så har de altså et system hvor hele forspranget blir nullet ut når de starter opp igjen. Da er noe gærent, sier han irritert.

NOTE-TRØBBEL: Det står et piano i stuen. Støre sier han kan komme til å prøve seg, men at det var en utfordring da han gikk til pianotimer som barn. – Jeg greide aldri å lære meg notene. Heldigvis har begge jentene lært det, sier han. Vis mer

Det endte med at oppkomlingen Max Verstappen snøt familiens yndling på oppløpet og vant årets mesterskap.

– Det ble veldig dårlig stemning i stua, sier Støre og gir seg ikke.

– Jeg har ikke noe imot at det kommer opp utfordrere, men så dere tidligere i høst; da kjørte Verstappen opp på bilen til Hamilton. Så gikk Verstappen ut av bilen uten å se hvordan det gikk med Hamilton.

Han legger indignert til:

– Det tror jeg ikke Hamilton hadde gjort. Han er en gentleman.